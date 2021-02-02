山東獄警變「活佛」騙2億　借口應當「如意法器」性侵至少10信徒

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-02-02 15:33

山東濟南中級法院近日審結一宗「假活佛」案，被告王興夫犯組織利用邪教破壞法律實施罪、非法經營罪、強奸罪、強制猥褻婦女罪，數罪並罰下判處有期徒刑25年。 內地傳媒披露，王興夫實際上是一名漢人，工作是濟南監獄的公職人員，並自稱是氣功大師。王興夫在2008年9月5日到9月7日，偽造身份並先後在多間寺廟「坐床成佛」。 王興夫不但詐騙信徒錢財及非法經營，10年間涉額接近2億元（人民幣．下同），他甚至歪曲藏傳佛教的概念，猥褻及強奸女性信徒，至少10人受害。

王興夫的「坐床儀式」。（環球時報）

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據介紹，王興夫最初是濟南監獄的公職人員，同時以氣功大師的名義長期在外開班收徒。由於難以兼顧兩方面的工作，濟南監獄在無法聯繫到王興夫本人的情況下，於1997年開除王興夫。2000年左右，國家大形勢是取締有害氣功一系列功法，王興夫就搖身一變成為佛教居士進行宗教活動。及至2008年，王興夫在四川省甘孜州石渠縣俄若寺，拜當地的一位老僧人為師，並在同門師兄弟魯絨的幫助下，偽造藏民身份「洛桑丹真」，甚至「坐床成佛」。

中國藏學研究專家周煒受訪時就直言，要想成為一個活佛，從歷史上來看必須是要有歷史的傳承，「我們知道王興夫他（所謂）成為活佛，他上面沒有歷史的傳承」、「王興夫和藏傳佛教之間沒有任何的關係，他只是披著藏傳佛教的外衣，所以我們不能把他與藏傳佛教等同起來。」

王興夫不但騙財，更有強姦及猥褻女信徒。（環球時報）

王興夫成為「假活佛」後肆意斂財，表面上係甘守清貧、一心向佛的長者，但實際上他在全國各地擁有12套房產，警方案發在進行調查，更有查獲大量現金、銀行卡、金條、高檔奢侈品、名酒。其中王興夫擁有的一幢別墅，面積接近1000平方米，並有一個藏有超過50萬元現金的保險櫃。警方指，通過調取銀行交易記錄，以及王夫興本人供述及其弟子或當事人的證人證言，全案綜合審計結果為1.98億元。王興夫以活佛名義開展活動，在沈陽、北京、濟南、成都等地建立起八大核心道場，再下設各級分道場，在全國20多個省市區發展超過3000名弟子。

另一方面，王興夫更有通過歪曲藏傳佛教中「身加持」和「雙修」的概念，猥褻及強奸女性信徒。報道指出，為了控制弟子，王興夫會要求每個弟子在皈依及修煉的時候，必須在制式的「皈依證」、「瑜伽士信息卡」上親筆寫下毒誓，表明如果叛師叛道，甘受五雷轟頂、被蛇咬死、窒息、被車撞死，並且是現世報。

其中一名在2013年左右被王興夫強姦的女信徒有現身說法，指當時她按照王興夫的要求開房，王興夫隨後就穿著便服來到酒店。女信徒單純地像以往般對王興夫磕頭，並說明家裡的情況，希望王興夫能加持。但王興夫聽到不耐煩，隨便打發她幾句後便宣稱「作為弟子要身、語、意全都供養給師父，你們也發過誓，要做師父的如意法器，我今天就來好好加持你」，說罷就脫去女信徒的衣服。女信徒表示，「這時我已經知道他想幹什麼，心裡很害怕，但想到他是上師、是活佛，擔心反抗會有報應，就不敢反抗，只是一直跪著，一邊哭一邊給他磕頭，反復說『師父這樣不行』。」

根據警方掌握的證據，過去這些年裡被王興夫性侵害的女信徒至少有10人，其中8人被強奸，2人被猥褻。但警方亦坦言，由於性侵害案件中多數受害者不願主動報案的特性，以及王興夫的作案時間有較大跨度，故實際上有被性侵害過的人恐怕遠不止10人。

（綜合報道）