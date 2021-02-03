大連男殯儀館「迎娶亡妻」獲數百萬Like　岳母：別拿我女兒炒作

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-02-03 14:48

大連男子徐世南2019年10月在殯儀館「迎娶」因癌症病亡的妻子楊柳，當時引發全網關注，不少網民都被他的「愛妻」形象感動。其後，他在影音平台開設專門帳號，來發布相關影片，獲得34.7萬網民追蹤，累計讚好數量達377.9萬。 不過，徐世南日前卻收到岳母的律師函，岳母並在網絡拍片，直指他利用其女兒的死來炒作。

據內媒早前報道，2019年10月20日，是楊柳「頭七」之日。當天清晨，原本是一場告別的葬禮，但在大連殯儀館內，楊柳的丈夫徐世南，特意給逝去的妻子舉辦了一場特殊的婚禮。楊柳穿着一身潔白的婚紗，被169盆來自全國網友贈送的鮮花圍繞。告別大廳中，兩個投影機滾動播放着楊柳生前美麗的照片。

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楊柳的母親唐女士表示，楊柳與女婿徐世南最初是通過網絡相識，「他們在一起分分合合很多次，當時女兒上班，女婿沉迷網絡」。她一直不看好女兒的這段感情，兩人戀愛期間，徐世南還曾產生過輕生念頭。但是兩人一直沒有徹底分開。作為母親，在女兒適婚的年紀，唐女士見兩人還有感情，便同意了這門親事。

報道指，兩人在2013年8月13日登記結婚，但一直沒有辦婚禮。2014年，楊柳查出乳腺癌，手術後身體漸好，但4年後病情復發，很快就病亡。唐女士表示，女兒「頭七」之日，原本準備的是一場葬禮，但她當天才發現，這是一場為女兒補辦的婚禮，且女婿還請來了媒體記者。

日前，唐女士在網上發現，女婿仍然在利用「婚禮」上的影片在網上炒作，她對此非常不理解：「即使他愛她，埋在心裏不行嗎？人已經不在了，為甚麼不能讓她安息？」為了讓影片盡快下架，她委託律師向徐世南寄了一份律師函。

楊柳的葬禮被辦成了婚禮。（網上圖片）

女婿：只為懷念和鼓勵

對於岳母的控訴，徐世南向內媒記者表示，妻子楊柳去世後，他一直想念着她，將妻子生前的影片上傳到網絡，一是為了懷念妻子，二是為了鼓勵更多的癌症病人。「我沒有炒作，也沒有違法，我不會下架相關視頻。」如今，徐世南專門發布妻子影片的帳號，已發布114條影片，獲得34.7萬網民追蹤，累計讚好數量達377.9萬。

律師指影片涉嫌侵權

萬商天勤（武漢）律師事務所吳良濤律師認為，在殯儀館舉辦的特殊婚禮有違常人倫理，如今將婚禮當天影片以及逝者相關視像上傳網絡獨具流量，會快速引起社會關注。楊柳雖已經去世，如果她的名譽權被侵害，親屬仍然有權維護，楊柳母親有權要求視像發布者下架相關影片。

（綜合報道）