冷門職業｜陪牠走過最後一程　寵物入殮師：每個生命都應體面告別

中國擁有14億人口的龐大市場，再冷門的需求也會出現規模巨大的生意機會。很多領域看似小眾，其實能幫助許多人實現夢想，因此才有「三百六十行，行行出狀元」的說法。 淘寶日前發布「2020年度十大冷門職業觀察」，螺螄粉聞臭師、壽衣模特兒、寵物入殮師、絲襪調色師、種草姬、哄睡師等入選。這些職業有何特別？出現的原因是什麼？外界如何看待相關行業的發展？《香港01》推出三篇「內地冷門職業」系列專題報道，本文為第三篇。

寵物主人與愛犬作最後道別。（中新社）

隨着物質條件改善，大多民眾養寵物不再是看家護院的觀念，往往追求的只是一份單純的情感寄託。根據《2019中國寵物行業白皮書》數據顯示，2019年全國城鎮養寵（犬貓）主人達6120萬人。不過，寵物的壽命一般只有10年左右，當面臨生老病死，主人都會希望牠們會走得更體面。

在外國，寵物遺體美容護膚、火化、遺體告別儀式等寵物殯葬服務早已成熟，而在地方文化的影響下，中國的寵物殯葬行業仍在發展階段，民眾普及率相對而言較低。不過，伴隨着飼主低齡化及大眾養寵物的觀念，寵物殯葬業近年已逐漸被寵物主人接納，寵物入殮師更成為新的職業選擇。

寵物入殮師的工作大致分為兩大部分，首先會接送遺體、冷藏處理、清洗消毒等，對於因疾病或者意外離世的寵物，需要先清理好血漬，將破損的地方縫合，清潔遺體後再梳理毛髮，將傷口掩蓋。其後為寵物舉辦告別儀式，讓主人單獨與寵物待在告別間內，陪伴牠最後一程，最後將寵物遺體單獨放入火化爐中高溫焚燒火化。第二部分則是安撫寵物主人，提供個性化的服務。

來自浙江溫州市的王大力投身寵物殯葬業接近3年。此前，他曾經營寵物醫院、成立流浪動物救助站，期間貓狗的離去讓他有從事寵物殯葬業的念頭，於是在2018年與朋友共同創立公司，正式踏入寵物移動火化行業。

所謂的寵物移動火化，實際與一般寵物火化的程序一樣，不同的只是王大力會駕駛火化車到指定地點工作。他介紹，移動火化車前面是駕駛室，後面設有焚燒爐，火化車改裝後已經過審批，不會產生噪音和濃煙。平均每個網點都有一兩輛移動火化車，一般情況下，焚化時間約半小時，若是金毛尋回犬等體型較大的寵物，最多50分鐘能結束。

寵物殯葬程序和人的殯葬程序幾乎相同，每一個生命都應該與這個世界體面的告別。 王大力

對於大多飼主而言，寵物火化過程是進行得最艱難的環節，每一個選擇來送寵物火化的人，對寵物都有着最深的愛和羈絆。王大力稱，慶幸大多飼主都願意與他分享愛寵的故事及收拾好心情，準備與牠們告別；絕大多數的主人會選擇將寵物的骨灰帶回家或寄放在該公司專門的壁龕室，亦有部分人會選製作寵物的爪泥印、寵物相框等留為紀念。

寵物殯葬業前景樂觀 有待規範化

據《2019中國寵物行業白皮書》數據顯示，2019年全國城鎮寵物貓狗數量達到9915萬隻，比2018年增長766萬隻。從各寵物類型佔比顯示，貓狗為主流寵物類型，佔比分別為43.1%及54.4%，其餘較受歡迎寵物依次為水族、爬行類、囓齒類及鳥類。

貓狗為主流寵物類型，佔比分別為43.1%及54.4%。（前瞻經濟學人）

中國養寵人數不斷上升，寵物殯葬行業前景可觀，愈來愈多人意識到寵物火化的必要性。天眼查發布的《寵物行業企業數據報告（2020）》顯示，目前國內有近1400家經營範圍含「寵物殯葬、寵物喪葬、動物無害化處理」、且狀態為在業、存續、遷入、遷出的寵物殯葬相關企業。

不過，中國寵物殯葬行業缺乏監管且沒有標準，相應的政策法規亟待完善。有業者指出，大眾火化寵物的意識仍未提高，一般人過去會選擇將離世的寵物在小區或郊外掩埋，卻容易導致環境問題和疾病傳染，火化則能降低污染，同時讓寵物有尊嚴地離開。

如今，仍有人稱寵物殯葬從業者賺黑心錢，不理解主人為何花錢花時間為愛寵舉行小葬禮、火化。其實，不少寵物殯葬業者都有飼養寵物，或曾有痛失愛寵的經歷。有寵物入殮師坦言，正因如此才選擇成為「擺渡人」，幫助生者和逝者告別，好好向「毛孩」說聲再見，告別曾經彼此相伴的時光。

2020淘寶年度十大冷門職業公布，再冷門的需求也能做成大生意。（網絡圖片）

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