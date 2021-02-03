2021農曆新年｜牛年剛好避開今明兩年立春　「無春年」不宜嫁娶？

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-02-03 18:50

農曆辛丑年（即是「牛年」），由2021年2月12日開始到2022年1月31日結束。但是因為「牛年」剛好避開2021年以及2022年兩年的立春日（2021年2月3日和2022年2月4日），亦被人稱之為「無春年」。 內地有民間將「無春年」稱之為「寡年」、「啞年」、「黑年」，更流傳著「寡年無春，不宜結婚」的說法。對此，有天文學專家表示，「無春年」是正常的曆法演變，與婚喪嫁娶、吉凶福禍毫無關係，公眾不要盲從，更不要相信這些迷信說法。

中國天文學會會員、天津市天文科普專家林願表示，「無春年」形成的原因是因為一些農曆年年份的長度短於回歸年、一些農曆年年份則長於回歸年。回歸年的長度為365.2422天，這就是相鄰兩個「立春」節氣之間的時間間隔。公曆年平均長度是365.2425天，與回歸年相差不多，所以「立春」在公曆年中的日期基本固定，絕大多數年份為2月4日，個別年份為2月3日或2月5日。

林願介紹，農曆年的情況與公曆年有別，農曆無閏月的年份為353至355天，比回歸年少11天左右；有閏月的年份為383天至385天，比回歸年多19天左右，因此「立春」在農曆年中的位置呈現出在年初、在年末、年初年末都有（俗稱「一年兩頭春」）、年初年末均沒有（俗稱「無春」）這4種情況。

林願稱，本世紀100年的統計顯示「一年兩頭春」的年份有37次，「無春」的年份有37次，「年初立春」的年份有12次，「年末立春」的年份有14次。

林願強調，「無春」只是沒有「立春日」，並不代表沒有「立春」節氣。2021年2月3日至2月17日期間都屬「立春」節氣範疇，而農曆辛丑年從2月12日開始，恰在「立春」節氣內。

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（新華社）