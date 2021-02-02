立春24節氣｜中醫建議忌吃一類食物免影響脾胃　2款湯助兒童增高

撰文： 許珞珩 最後更新日期： 2021-02-02 20:30

一年之計在於春，「立春」作為廿四節氣之首，標誌著春天開始，萬物欣欣向榮。兩孩子之母謝嘉雯中醫師表示春天正是肝氣旺盛之時，易衍生脾胃病，因此在飲食方面需少吃酸性食物，多吃性甘及辛食物，以養脾，同時她亦介紹家長可以滾兩款簡單湯水，有溫陽養血受及健胃清熱功效，既適合家長又可助小朋友快高長大。 (資料圖片)

註冊中醫師謝嘉雯表示春天五行屬木，五臟則對應於肝，因此春天正是肝氣旺盛之時。但若肝氣過旺，反過出來出現肝剋脾土，容易衍生脾胃病。她說:「因此春季飲食調養宜遵從古代醫家孫思邈建議『宜省酸增甘，以養脾氣』;『辛甘發散為陽』，辛味和甘味食物可以令人體順應自然界春天陽氣初生的特性。」

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由於人體的陽氣潛藏了一個冬季，謝醫師說：「也如萬物般等待春天到來，準備升發，於小朋友而言，更是發育長高的時機。以下介紹兩個滾湯，材料簡單，可快速完成之餘，湯料更可盛起當作其中一道餸菜，不單可節省媽媽煮飯時間，更為健康加分。」

點圖即睇立春宜飲湯水

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即睇食盆菜貼士：

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小朋友飲食多難節制，若真一時口饞，進食過量，引起腸胃不適，可以按壓以下穴位，幫助消化。

即睇冬至穴位：

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另外，謝醫師亦可推介中家可以準備一些消滯茶飲，幫助消化。

即睇冬至茶飲：

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如果喜歡喝湯水，家長亦可以煲以下健脾湯水，由冬至聖誕前後飲用以幫助消化。

即睇冬至湯水：

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