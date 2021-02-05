上海男子醉駕被查　竟叫囂網上擁400萬粉絲威脅警方

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-02-05 20:05

周一（1日），上海市一名司機因醉酒駕駛而造成交通事故的發生。在警方核實期間更揚言，自己在某網絡平台擁有400萬名追蹤者，要對警方執法態度進行曝光。 目前，該名司機因涉危險駕駛罪被警方依法採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

警方執法現場。（澎湃新聞）

周一（1日）早上8時50分許，在普陀區石泉路中寧路口附近，發生車輛追尾事故，警方接報後即時趕赴現場處理。警方發現司機張某身上的酒氣很濃，隨即對其進行酒精測試，其結果顯示已經達到醉駕標準。

聽聞自己要被處理的張某開始進行一番狡辯，「一早怎麼也叫不到代駕」、「不知道喝酒不能開車」，期間更是拿出手機威脅警方，稱要向自己的400萬名粉絲曝光民警執法態度惡劣。

經醫院抽血檢測，司法鑑定所司法鑑定，張某血液酒精含量為209mg/100mL，屬於醉酒駕駛。（澎湃新聞）

經過調查，疑犯張某表示於事發前一晚與朋友一起喝了不少酒，一直喝到凌晨2點多。事發當日，宿醉的張某準備上班，卻發現沒有代駕接單。於是便自己駕車上班，但剛出小區就發生了交通事故。

警方表示，事故未造成人員受傷，張某經過教育對自己一時僥倖醉酒駕車的行為後悔不已。目前，案件正在進一步偵辦中。

張某因涉危險駕駛罪被警方依法採取刑事強制措施。（澎湃新聞）

（澎湃新聞）