【思念過度】兒子遭醉駕女撞死　九旬婦被瞞真相後拒吃喝12天逝世

河南商丘永城市去年7月3日發生一宗嚴重交通意外，一輛瑪莎拉蒂（Maserati）高速追尾一輛正在等待綠燈的寶馬車，後者瞬間起火，車內3名乘客兩死一傷。 肇事瑪莎拉蒂女司機譚某事後證實為醉酒駕駛，案件在今年1月中旬開庭審理後，至今尚未宣判。 有內地傳媒近日就披露，其中一名死者賈某的90多歲母親，由於太掛念兒子，一直不吃不喝，已在開庭後12天逝世。

賈某的母親，由於太掛念兒子，一直不吃不喝，已在開庭後12天逝世。（影片截圖）

譚某（右二）在發生多宗意外後仍不停車，繼續醉酒駕駛，最終釀成慘烈意外。（資料圖片）

據賈某的妻子表示，意外發生後她一直向賈某母親謊稱是「因公出國」，並且取出賈某以前的照片以圓謊，「我把他之前的照片拿給她看，我說你看他在外面非常好，我說你看這照片。」無奈賈某母親一直不信，終日以淚洗臉。及至庭審當天，賈某母親就開始不吃不喝，「人家說母子連心，心有感應，就在開庭那一天，我哄著她吃了半碗餃子，從那之後，從開庭到老人去世，一口飯沒吃一口水沒喝。」

譚某醉酒駕駛瑪莎拉蒂，高速追尾撞向一輛正在等待綠燈的寶馬車，致後者兩死一傷。（南方都市報）

另據此前庭審時的說明，譚某在意外發生前，已沿路連續撞向停在路邊的6輛車，並且與對面駛來的一輛私家車，以及停在路邊的另一輛私家車發生碰撞。惟譚某被迫停車後不聽其他人勸阻，在同車兩名乘客的教唆下強行衝出逃逸，最終高速追尾撞向正在等待綠燈的寶馬車。公訴機關認為，譚某在醉酒駕車發生交通事故後不顧勸阻，繼續駕車沖撞行駛並造成重大傷亡和經濟損失，構成以危險方法危害公共安全罪。

（綜合報道）