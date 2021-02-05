無錫通報幹部隱瞞海外房產案例　江陰市原副市長在美國買樓未上報

內地領導幹部需如實向黨組織，填報個人有關事項（包括婚姻、資產、房產等）的要求由來已久。

周四（4日），江蘇省無錫紀委監委曝光了8宗案例，包括了領導幹部「隱瞞本人出資、他人代持的房產」、「隱瞞外地或海外房產」、「利用『影子公司』貪腐謀利」等未如實填報個人情況的情況。

其中，江陰市委原常委、常務副市長費平在美國洛杉磯以83.6萬美元（約合648萬港元）以及在南京以961萬元（人民幣，下同）購置的房產就均未如實報告。