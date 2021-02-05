無錫通報幹部隱瞞海外房產案例　江陰市原副市長在美國買樓未上報

撰文：孫聖然
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內地領導幹部需如實向黨組織，填報個人有關事項（包括婚姻、資產、房產等）的要求由來已久。
周四（4日），江蘇省無錫紀委監委曝光了8宗案例，包括了領導幹部「隱瞞本人出資、他人代持的房產」、「隱瞞外地或海外房產」、「利用『影子公司』貪腐謀利」等未如實填報個人情況的情況。
其中，江陰市委原常委、常務副市長費平在美國洛杉磯以83.6萬美元（約合648萬港元）以及在南京以961萬元（人民幣，下同）購置的房產就均未如實報告。
去年12月，費平因涉嫌嚴重違紀違法，接受紀律審查和監察調查而落馬。（網上圖片）
據了解，費平出生於1965年1月，江陰人，曾於江陰任職鎮長、鎮黨委書記，2007年升為江陰市副市長，2016年7月起任市委常委、常務副市長。2020年12月14日，費平因涉嫌嚴重違紀違法，接受紀律審查和監察調查而落馬。
官方通報顯示，費平曾先後在美國洛杉磯、南京買房；並先後投資某品牌加盟店、上海某公司、江蘇某公司，分別花費1000萬元、980萬元、200萬元。上述情況，費平均未如實向組織報告。
江蘇省無錫紀委監委曝光了8宗未如實填報個人情況的案例。（資料圖片）
另外，無錫紀委監委通報的8宗案例中，還包括無錫市精神衛生中心原黨委書記袁國楨。通報指，袁國楨一家在2008年6月就辦理投資移民美國手續，5年後取得永久居留權，但並未報告。
通報顯示，除了違規獲取美國永久居留權，袁國楨還和他人串供，搞權色交易，並且違規設立「小金庫」、銷毀財務賬冊，同時非法收受財物。
據了解，袁國楨1960年8月生，無錫人，2002年12月起相繼擔任無錫市精神衛生中心院長、黨委書記，2020年8月17日，因嚴重違紀違法被開除黨籍、開除公職處分。
（網易新聞）