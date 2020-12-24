【反腐】涉嚴重違紀違法　中國生物技術發展中心副主任孫燕榮受查

根據中央紀委國家監委網站消息，中國生物技術發展中心副主任孫燕榮涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委駐科學技術部紀檢監察組紀律審查和河北省監察委員會監察調查。 孫燕榮在內地新冠肺炎疫情期間曾多次亮相記者會。

據悉，中國生物技術發展中心是1983年11月3日經國務院批准成立的機構，直屬國家科學技術部。該中心主要負責參與有關生物技術政策的制定，承擔生物技術領域科技項目和生物資源的管理，以及促進信息交流、產業發展、國際合作等工作。

孫燕榮曾多次公開亮相（點擊大圖瀏覽）：

今年47歲的孫燕榮是山東榮成人，醫學博士，研究員。早期曾先後在解放軍總醫院、解放軍二九二醫院、北京衛戍區警衛第一師醫院擔任藥師。2006年開始她先後在中國生物技術發展中心、科技部社會發展科技司任職。2017年12月開始孫燕榮擔任中國生物技術發展中心副主任至今。

新冠肺炎疫情發生後，孫燕榮多次亮相記者會。（央視截圖）

值得注意的是，內地新冠肺炎疫情爆發後，孫燕榮多次現身國務院聯防聯控機制新聞發布會，並回答記者提問。比如，她曾表示，面對疫情的迅速發展，如何提高治癒率一直是科研攻關重中之重的任務，藥物研發這項工作一直遵守老藥新用的攻關思路開展。