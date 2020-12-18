英律師審裁處查違紀聆訊完結　何君堯稱大獲全勝

英國保守黨人權委員會委員裴倫德（Luke de Pulford）今年9月24日曾發推文表示，英國律師紀律法庭（Solicitors Disciplinary Tribunal）已經決定起訴香港立法會議員何君堯。推文附帶英國律師管理局的電郵，證實英國律師紀律法庭已經就此事立案，聆訊時間定在今年12月14日到18日。 何君堯今日在Facebook上表示，英國紀律聆訊案件已經結束，稱自己大獲全勝，強調「公義是不會缺席的」。

何君堯稱大獲全勝。（何君堯Facebook）

何君堯多次就社會事件作出惹火的評論。屏山鄉鄉事委員會主席曾樹和在2017年一場集會上，指提出港獨者應「殺」時，建制派立法會議員何君堯當時附和稱「無赦」，被指涉發表仇恨言論，或違反英國律師管理局（Solicitors Regulation Authority）的標準或要求。英國律師管理局就此立案，調查何有否專業失當，有機會取消其律師資格。何君堯今日在個人Facebook上自稱大獲全勝，並感謝所有支持者。

裴倫德曾去信何君堯母校英國安格利亞魯斯金大學，大學其後褫奪其名譽博士學位，律師管理局其後接獲投訴，指何君堯涉嫌違反專業要求，因此展開調查。