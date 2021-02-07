女記者自揭長年遭家暴惹兩極評價　網民：不自救值得同情嗎？

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-02-07 19:10

內地前記者馬金瑜，近日發表一篇名為《另一個「拉姆」》的文章，講述自己遠嫁青海後，從與丈夫過着養蜂養花、世外桃源般的生活，漸變成長期遭對方家暴和出軌，但她為了孩子多次隱忍，從未報警。 事件引起輿論，不少人將馬金瑜與去年遭前夫用汽油焚燒離世的拉姆相比，認為她曾受過高等教育，為何在面對家暴時一味隱忍，在爛泥般的婚姻中愈陷愈深。

馬金瑜於大學畢業後投身傳媒界，任職記者14年。（網上圖片）

馬金瑜在文中自述被家暴、詆毀和侮辱的遭遇後，網民紛紛痛斥家暴，但有不少人認為她「怒其不爭」，甚至懷疑她是「賣慘」求關注、自我炒作，為其經營的土特產微店宣傳。

事實上，這一切與其學歷及經歷有關。馬金瑜於大學畢業後投身傳媒界，任職記者14年，直至2012年在一次採訪中遇上蜂農扎西，並下嫁於他。網民認為，與拉姆相比，馬金瑜文化水平更高，人生經歷更多，微博有超過5萬名粉絲；相反，拉姆的文化水平低，生前直播時只有寥寥無幾的粉絲，最終求助無門，一步步走到絕路。

馬金瑜與牧民的合照。（網上圖片）

有輿論認為，一個受過高等教育的女性，在面對家暴時即使有自救機會，有發聲渠道，卻一次又一次選擇原諒，為了孩子多次隱忍，像農村婦女一樣無助，甚至為男方誕下3個孩子。

其實，任何身處家暴的人士都是不幸。無論社會地位多高，經濟實力多強，在被暴力凌辱時所遭遇的無助，都是旁人無法想像。有輿論指出，社會應譴責施暴者，對家暴零容忍，而非對受害者吹毛求疵；對受害者的苛責無助於解決任何問題，只會讓更多遭遇家暴的人不敢發聲。

如今，家暴事件一直是輿論敏感點，網上不斷有抵制家暴呼聲，但家暴事件並未減少。受害者應該明白，建立在家暴凌虐基礎上的絕不是愛情，容忍只會是縱容，唯有先自救才能讓自己有能力救他人。同時，家暴只有零次和一次的區別，受害者更不應心存幻想，自我覺醒才能真正逃離。

（綜合報道）