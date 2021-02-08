「財力和精神都瀕臨崩潰」　女記者遭家暴欠巨債獲好友助籌錢

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-02-08 15:44

前女記者馬金瑜近日發表《另一個「拉姆」》文章，講述自己長期遭丈夫的家暴和出軌，但仍然堅持經營微店，借錢入貨，向工人發工資等。在身陷家暴輿論風波之際，馬金瑜的債務糾紛亦浮於水面，被指欠下大筆貸款。 馬金瑜多位好友昨日（2月7日）發表聲明稱，經馬金瑜書面授權，已啟動其個人債務的登記和償還工作，希望讓她盡快回歸社會。

馬金瑜與丈夫札西。（網上圖片）

據《關於馬金瑜債務處理之聲明》顯示，馬金瑜的個人財力和精神都瀕臨崩潰。為處理迫在眉睫的債務問題，請借予馬金瑜款項而至今未還，或收款未發貨，及其他方式產生的債務關係人，與之聯繫並登記。在盡可能核定債務金額後，會在合法合規的前提下，通過小範圍捐助、眾籌、義賣等活動，籌集償還所需的資金，其金額上限為馬金瑜的債務總額。其後視乎匯集的資金多少，制定清償方案，或一次性，或分批兌付債務。

馬金瑜前同事、還債小組的代表成員之一孫旭陽稱，昨日下午發出聲明後，至少有8名債權人登記債務，具體金額有待核實，現時有2、30個朋友願意伸出援手。目前，馬金瑜欠款金額最大筆應是80餘萬元的貸款，其他個人債務的總金額可能低於此前的預估。

孫旭陽指出，小組幫忙還債主要是為了助馬金瑜重歸社會。（網上圖片）

孫旭陽指出，馬金瑜曾向多人借錢，在以前的朋友圈中已是一個失信人，已經社會性死亡，經商和生育讓她陷入現在內外交困的境地，因此小組幫忙還債主要是為了助她重歸社會。

馬金瑜於2018年7月帶孩子離開青海。對於她為何在2年後發出自述，孫旭陽解釋，除了多年遭受家暴的委屈外，也有個人債務問題，因無力支撐自己和3個孩子的生活，但又必須向大家交代，才會對外公開自己過往的遭遇。由於她在文中對自己的債務避而不談，因此多位朋友出面幫她正視及處理困境。

2018年，馬金瑜帶同3個孩子離開青海。（網上圖片）

孫旭陽透露，雖然自己從未到青海探望馬金瑜，但有不少前同事親眼看過她被打至遍體鱗傷，「前同事的證言還有醫院的就醫記錄，這都是證據。我相信公安最後會調查個水落石出」。對於馬金瑜丈夫矢口否認家暴，他認為對方所言「荒唐」，但有待警方調查核實。

另一位不願具名的馬金瑜前同事稱，馬金瑜大兒子遭遇車禍後發育遲緩，治療與康復花費巨額，其母親和弟弟分別因為治療心梗和惡性腫瘤花費高額醫藥費，後均病故，所以令她負債累累。

孫旭陽表示，自己和數十位朋友之所以願意義無反顧幫助馬金瑜，是因為大家曾與她共事、相處，認為對方是一個純真、善良的人。目前，他們最大的目標是幫助馬金瑜處理好當前的債務，為過好未來的生活打下基礎。

（楚天都市報）