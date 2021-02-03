活體盲盒歪風｜買家抽不到心儀品種即丟棄　無數寵物活體變屍首

撰文： 波奇網 最後更新日期： 2021-02-03 17:45

所謂「盲盒」，就是你在打開盒子之前，不會知道裏面到底裝着甚麼東西。卻也正是這種不確定性，讓更多人為之瘋狂上癮——也許運氣好就能得到好東西呢？

盲盒興起時，通常裝的是動漫及影視周邊，然而現在卻被某網購平台用來賣寵物，做「活體寵物盲盒」！盲盒中的小動物有貓咪、狗狗、倉鼠、烏龜等，標價由幾十元到幾百元（人民幣．下同）不等。很多人可能覺得，盲盒不過是一種營銷手段，買寵物怎麼買不是買呢，通過盲盒這種方式有甚麼問題嗎？

很多賣家打着價格低、沒有土狗（本地犬）的標題吸引消費者，賣家稱30元就能買到博美、金毛、哈士奇，還包疫苗驅蟲。很多人抱着僥倖心理，覺得如果自己真的30元買到純種狗狗了呢？反正30元也沒多少！

點圖看看活體盲盒相關照片▼▼▼

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盲盒中的狗狗到底是甚麼樣的？有人現身說法，買了兩隻狗狗，其中一隻沒幾天就死了，還有一隻精神萎靡，身上全是跳蚤，毛髮也很粗糙，想要退貨客服不理人。也有很多人買盲盒花的錢，遠遠低於其本身的價格，但是因為霸王條款中標明「玩的起就買，玩不起千萬別買，不退不換」，所以即使寵主非常失望，維權退貨等也是很難的。

活體寵物被當成貨物快遞至買家手中，在暴力分揀快遞時導緻小動物殘疾，甚至被其他貨物擠壓致死！幾天的運輸途中，很多寵物也會產生應激反應，牠們在狹小連轉身都很難的籠子裡吃喝拉撒……如果快遞中途延誤，寵物們極有可能被活活餓死凍死！

終於來到主人家，卻因為顏值不高或與主人心裡預期不相符而被「放歸自然」，增加了很多流浪小動物！

不少買主「開箱」後棄養▼▼▼

因為寵物來源模糊，身體健康無法保證，很有可能是後院貓狗。生活環境惡劣，貓媽媽狗媽媽們被當成繁殖工具，有的甚至哺乳期還會再被注射刺激發情的藥物，再次懷孕，導致子宮乳蓄膿、乳腺炎等疾病。沒有利用價值時，又被黑心商家拋棄。很多人還會收到生病的寵物，為寵物治病花的錢更多，體質較差的可能會經常生病，看着自己喜歡的寵物整天病懨懨的樣子，心裡多難受啊？如果沒有救過來，不僅金錢損失，情感上也無法接受。

此外這些小動物，也極有可能被賣給那些虐待殘殺貓咪狗狗的惡魔。為了節省成本，賣家通常會選擇普通快遞，15元左右就可以搞定。長途運輸中，甚至有小動物屍體已經腐爛，增加了疾病傳播的可能。

我國的郵政法明確禁止寄遞受保護的野生動物和劇毒、有傳染病的動物，並非禁止寄遞所有活體動物。但賣家不能提供任何檢疫證明。如果活體寵物染病後和一般快遞一起運輸，也極有可能污染一般快遞。而賣家卻靠踏着無數條無辜的小生命賺的滿體缽，要求寵主們不允許中差評，不可以曬圖，如果開箱後24小時內寵物死亡僅支持免費補發一次，對小動物生命完全漠視！

田園貓田園狗也很活潑可愛，每隻毛孩子都是特別的，健健康康的才是最好的不是嗎？也許對你來說30幾塊錢並不重要，但那是毛孩子的一條命。抵制嗜血寵物盲盒，抵制黑心寵物商家，拒絕生命成為賭注，拒絕活體運輸寵物盲盒！

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