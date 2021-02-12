NMN獲捧為抗新冠「不老藥」涉直銷　內地每粒售價逾3百元功效成疑

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-02-12 15:49

內地近來興起銷售一款名為「NMN」的藥物，中文名稱是「β-煙酰胺單核苷酸」，有研究發現人體服用後可有利於促進新陳代謝。賣家宣稱NMN能夠治癒癌症、新冠肺炎，甚至可以延緩衰老、延年益壽，是「不老藥」。NMN的價格不菲，60粒裝1500元（人民幣．下同）起跳，最高更達2萬元，亦即每粒價格最高可超過330元。 國家市監總局食品經營司早在上月中就印發函件，表明要排查違法經營「不老藥」。但有內地傳媒發現，NMN現時在內地以「出口轉內銷」的方式銷售，將原料出口後包裝成進口產品，再通過跨境電商回流市場。

報道採訪一個有服用並參與代理銷售NMN的家庭，當事人于大洋的外公及外婆都有服用NMN的習慣。于大洋外公開始服用NMN後，老年性濕疹在皮膚上的紫紅色斑紋轉好，身體也較以前靈活，如今已停掉高血壓的常規藥，每天只服用NMN。

于大洋是在多個月前透過母親接觸到NMN的微商代理，其中一張被廣泛流傳的廣告圖片，宣稱NMN是「續命藥」，「首富李嘉誠、股神巴菲特、茅台集團前董事長季克良、潘石屹都在吃的長生不老藥」。于大洋見到外父外婆服用NMN後效果不錯，就加入成為其中一個NMN產品品牌「iHealth（愛健康）」的線上代理商。

但報道指出，曾被保健品行業使用過的「直銷」手法，如今在NMN上亦已出現。iHealth宣稱其NMN原料產地是在美國和德國，有獲得專利認證，但相關代理卻稱由於美國對很多東西都是保密處理，故專利資料不對外公開，包括醫藥廠資料。于大洋加盟成為代理後，開始四出遊說發展下線，「花1600買兩瓶，得積分就能換美元；介紹1人最高賺400，到最後可以免費吃」、「用更少的錢買更好的NMN，4個人包你售後，享終身優惠制度。我姥姥姥爺以前吃過很多藥花過很多錢。吃了NMN20天後，現在一點都不用吃（藥）了。」

于大洋稱，現時他是級別4的會員，有人購買一瓶NMN就能賺進400元，「如果我名下有250個客戶，一個月就可以賺10萬元；如果有1000個客戶，一個月可以賺40萬元。要是消費者吃完以後感覺特別好，估計一輩子都想買這個，所以我們就一輩子都能賺錢。」

對於NMN的功效，中國保健協會市場工作委員會秘書長王大宏認為，服用NMN的確有助免疫能力、運動能力或代謝能力等，但暫時不宜將其與抗衰老直接掛鉤，需要通過科學研究進一步證實。有代理宣稱NMN可以治癒新冠肺炎，但事實上美國FDA在去年5月，就有向當地一間NMN企業發出警告信，要求在48小時停止銷售未經批准用於緩解、預防、治療、診斷或治癒新冠肺炎的產品，該企業被發現多次在官網上提及NMN能夠緩解、預防、治癒新冠肺炎。

根據國家市監總局向各地監管部門發出的函件，目前NMN在中國未獲得藥品、保健食品、食品添加劑和新食品原料許可，不能作為食品進行生產和經營，要求各地要排查和查處相關違法行為。

國家市監總局表明NMN在中國未獲審批。（紅星新聞）

報道稱，現時內地的NMN的常規產銷模式，是將國內的原料出口到國外加工、再通過跨境電商平台銷售。其中一間代理商透露，其代理公司的NMN原料是在河南及浙江的廠家生產，運到日本加工後，貼上日本公司的標籤，再進口到國內售賣。

王大宏指，NMN是網紅產品，去年7月資本市場已出現NMN概念股，凡與NMN有關聯的上市公司股價都出現不同程度的上漲，結果資本市場為消費市場「背書」，迅速擴大產品的市場接受度。然而，隨後各種涉嫌違法違規的現象不斷湧現，例如有功能誇大宣傳、編造虛假身份，以及線下違規銷售等。營養學專家張召鋒亦稱，目前NMN中國市場面臨眾多問題，需要專業人士去做更多研究，來更好地輔助市場的營銷，「如果離開專業，就靠企業去推，會發現跑太快了結果剎不住車。」

（紅星新聞）