天津直銷企業天獅董事長被曝涉嫌行賄　百畝私人宮殿內供奉唐太宗

去年12月，內地保健品直銷巨頭天津權健公司被揭發涉嫌虛假宣傳等問題，引發輿論風暴，其董事長束昱輝已因涉嫌組織、領導傳銷活動等罪被批捕。 時隔數月，天津另一家大型直銷企業天獅集團董事長、有「直銷教父」之稱的李金元被爆涉嫌行賄。內媒更曝光他在天津武清區建造的百畝仿古宮殿，殿內設有供奉唐太宗李世民的家族祠堂。

天獅集團有限公司有限公司董事長李金元。（網上圖片）

據北京法院審判信息網10日公布的一份判決書顯示，原北京市網信辦黨組成員、副主任陳華因犯貪污罪、受賄罪二審被判囚9年，並處罰金60萬元（人民幣．下同），法院點名的行賄方包括天獅集團有限公司及其法定代表人李金元。判決書顯示，陳華於2006年至2013年間共收受李金元87.91萬元。

公開資料顯示，李金元於1995年創立天津天獅集團有限公司，公司經營範圍橫跨多個領域，包括紡織品、服裝、家庭日用品、保健用品等，屬於直銷企業。據《天津日報》報道，從2006年到2016年，李金元均為天津首富。

不過，天獅集團產品品質卻屢遭質疑，甚至頻繁捲入傳銷相關的犯罪案件。中國裁判文書網顯示，自2009年以來，全國以「天津天獅」名義進行的傳銷活動引發各類刑事案件2781例，除了以「組織、領導傳銷活動罪」定罪的案件，還包括非法拘禁、故意傷害、搶劫、過失致人死亡、故意殺人等，共致155人死亡。

佔地百畝、紅牆金瓦的仿古宮殿「華堂」曾是李金元的神秘會所。圖為華堂正門。（澎湃新聞）

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前職員：宮殿曾是董事長私人住宅

內媒《澎湃新聞》今天（14日）報道，記者到天津武清開發區探訪佔地百畝、紅牆金瓦的仿古宮殿「華堂」，這裏曾是李金元的神秘會所，同時是天獅集團接待來賓、供經銷商參觀的地標景點。華堂內有多幢宮廷式建築，中央是一座人工湖，湖邊飼養着約15隻黑、白天鵝，園區內幾無人煙。

曾參觀過華堂的天獅經銷商提供的宣傳資料顯示，華堂的整體建造風格參照唐代皇宮，擁有總統套房及餐飲、會議、休閒等設施，內設家具均採用降香黃檀、金絲楠木、小葉紫檀等名貴木材，純手工打造，價值近10億元。宣傳資料寫道，「這種規模建制在古代應該已經達到了親王級別，是國內罕見的園林式現代復古建築群。」

園內與華堂毗鄰處建有奧藍際德溫泉度假酒店。根據天獅集團官網介紹，奧藍際德是天獅創設的酒店及旅行社品牌。有奧藍際德前職員透露，華堂是奧藍際德的酒店設施之一；但亦有前職員稱華堂是李金元的私人住宅，「他一直住在裏面。那個地方只有他住。吃的就是酒店廚師輪流給做。」「有客人來了會在裏面用餐。李金元就代表着天獅，他的客人就是天獅的客人。」

住宿曾要價「十幾萬元一晚」

上述宣傳資料稱，華堂的崇孝堂正殿內供奉着李氏祖先的雕像，每尊雕像均由整棵金絲楠木雕成。網上一則名為《天獅產業園2013年》的影片則顯示，崇孝堂門口豎立着題有「盛於李唐」4字的牌坊，內部供奉着「李氏歷代列祖列宗」牌位與多座雕像，其中包含《唐太宗畫像立軸》中的唐太宗李世民形象。奧藍際德前職員稱，李金元確實在華堂中設立了家族祠堂。

對於華堂的入住價格，有前職員聲稱在2012年前後已要價「十幾萬元一晚」，住宿期間可以在華堂內自由遊覽。該公司一位現職銷售經理則表示，每個房間每晚一萬多元，天獅的經銷商則可獲打折至九千多元。對於華堂究竟是否為李金元的住所，該經理僅表示「董事長現在不怎麼住了」。

（澎湃新聞）