河北男子用金屬探測儀助女兒吃餃子　原來與北方傳統過年習俗有關

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-02-13 19:20

農曆新年期間在餃子中包硬幣的傳統習俗，在內地北方地區特別流行。餃子中有一枚硬幣代表吉祥如意、財源滾滾，對於吃到的人亦都表示一種祝福。 周五（12日）大年初一，河北邯鄲有一名父親，為了讓女兒吃到包有硬幣的餃子，竟出動金屬探測儀為女兒逐個挑選。

據網上流傳的片段所見，河北邯鄲的苗先生手持金屬探測儀，為女兒在幾碗餃子中細心挑選包有硬幣的餃子，遇到包有硬幣的餃子後金屬探測儀發出提示音。

原來，女兒「不滿」要吃太多餃子，抱怨稱「爸爸，我真的吃不下了」，於是苗先生就用金屬探測儀協助，最終都能讓女兒吃到包有硬幣的餃子。

對此，有網民評論指：

「你這是作弊啊」。 「科技改變運氣」。 「我20多了也在這樣玩，我媽告訴在哪盆裡，我就用筷子戳」。 「今年為了吃出硬幣餃子，我快撐死了」。 「早知如此，在有硬幣的餃子上做個記號不就得了」。

事實上，在北方大部分地區，農曆新年期間在餃子中包硬幣的習俗流傳已久。包餃子的時候，將硬幣放在一個或者幾個餃子裡面，吃到的人，預示在新的一年中會有財源廣進的好運。據了解，這是來自於農耕文明時，勞動者對於新的一年財富的美好祈願。

餃子中放硬幣除了有吉利的因素外，還關乎家風教育，因為古時候對「食不言，飯不語」的飲食禮儀非常重視，藉此提醒後輩要養成良好的飲食習慣，避免狼吐虎咽。

另外，除了在餃子中包硬幣外，還會有包金如意、糖、花生、棗和栗子等習俗。吃到如意、糖的人，在新的一年中日子會更甜美；吃到花生的人將健康長壽；吃到棗和栗子的人將早生貴子。

（漩渦視頻）