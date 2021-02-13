四川成都動物園向動物大派「利是」　好意頭之外更可促發覓食行為

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-02-13 20:18

周五（12日）大年初一，四川成都動物園的飼養員們為園中的動物們，準備了兩大袋利是。不過，利是中包的不是錢，而是動物們愛吃的零食。據了解，小小的利是可以增加動物的取食難度，亦會促發動物的取食和覓食行為。因此，這些利是不僅包含祝福，還可以保證動物健康。

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年初一上午十時左右，成都動物園的飼養員將準備好的利是，發給了黑猩猩，但過了十分鐘，黑猩猩依舊不為利是所動。動物園負責人楊瑞麟稱，「可能是室外溫度還比較低，室內有地暖，它不想出來，也可能是因為想去找旁邊獸舍的母猩猩」。

而同樣獲發利是的松鼠猴，就顯得較為激動。飼養員將利是掛在樹上的過程中，已經有一兩隻過來試探。等飼養員離開，在短暫的試探過後，很快八九個紅包就被它們一拆而空。還有幾隻就坐在掛紅包的樹枝上，拆了就吃。楊瑞麟表示，「紅包裡面裝的是瓜子、花生、紅棗等靈長類喜歡吃的零食」。

楊瑞麟說，動物在野外獲取食物有的時候需要剝殼去皮。而在動物園，會有專門的食物供應，獲取比較容易。對於動物而言，可能也會比較無聊。利是在動物眼裡可能就是一種野果，需要拆開才能拿到。通過發利是的形式，可能增加一些難度和趣味性。

據了解，除了大年初一，動物園在年初二、初三會繼續給靈長類動物們發放利是。在元宵節，動物園還會給獅子老虎發元宵球。

對於成都動物園的這一舉動，不少網民都表示：

「這個點子好，有創意」。 「還是猴子聰明」。 「好萌啊，好羨慕這個職業」。 「有點可愛」。

（紅星新聞/四川觀察）