浙江九旬婦退而不休經營小店　靠自己雙手花10年還清2077萬巨債

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-02-13 13:17

浙江麗水老婦陳金英在當地經營着一間賣羽絨服的小店，雖然已年屆90高齡且微駝着背，但仍戰戰兢兢地做生意，全因10年來她需前後還上共2077萬元（人民幣．下同）的巨債。 本月5日，隨着將7萬元錢還給侄子陳其德，陳女終於將所有欠款全部歸還，為此素有「誠信奶奶」之稱譽的她可以釋懷，並向內媒就這些年來的心路歷程娓娓道來。

據了解，陳金英原本在衛生院當醫生，退休後才開始創業，而羽絨服剛開賣時生意不俗，陳女遂在別人建議下買了地皮蓋廠房，希望壯大生意，高峰期間年銷售額可達1000多萬。可惜好景不常，生意開始走下坡，在2011年，羽絨服廠資金周轉更出現問題，最終年終盤點時，欠款高達2077萬。

為了還款，陳金英無奈將投資1500萬元的廠房用900萬元變賣，同時賣了市區的兩套房產，但仍欠款130多萬。

其實，陳金英的子女都知道老母親的境況，然而為了不連累子女，加上巨款也不是他們想還就還得上，陳金英這些年寧願清晨5時許就去擺攤售貨，靠自己雙手打拼，「擺攤，冬天冷，沒辦法。有一次，手都凍木了」。

還債的過程並不輕鬆，據陳金英憶述，某年大年三十晚上，有人曾到她家中討債，可是事發時親戚們都吃完飯回家了，只剩她獨自一人。她向債主表示自己實在沒錢，過年的東西和菜都是女兒買的，手上只有外甥給的2000元利是錢。不過債主十分兇，說利是錢也要，陳只好就範。後來向這名債主所借的10萬本金和8萬利息，陳終於在2017年還清。

陳金英的事跡感動了許多人，其中本職做財務工作，並在羽絨服店當兼職的鄧先生表示，自己自2017年新年後就主動堅決地不要工資，令陳金英很不好意思。後來有一年，陳送了他一米八寬、二米長的鵝絨被，令他和妻子感到溫暖，認為被子寓意很深，蓋了運氣會更好。同年，阿里巴巴集團經新聞知悉陳女事跡後，亦主動幫忙賣衣服，最後賣了30多萬的貨。

目前，巨債終於還清，不用再終日煩惱，陳金英對此表示感到很輕鬆、很高興。對於自己被譽為「誠信奶奶」，她解釋借錢給她的人以同事較多，親戚也有一點，有些錢甚至是退休同事所借，因此她不還不行，不然對不起人家，故寧願自己辛苦點也要一步一步堅持下去。

（紅星新聞）