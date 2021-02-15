《唐人街探案3》橫掃春節檔票房　陳思誠成中國首位百億票房導演

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-02-15 14:36

內地今年的農曆新年雖然繼續在新冠疫情陰霾下度過，不過電影市場則向好。暫居春節檔總票房冠軍的《唐人街探案3》截至14日（周日）晚上的票房已超27.57億（人民幣，下同）。 內媒報道指，該電影的導演陳思誠的導演電影作品票房總額已超100億，成為中國影史首位百億票房導演。

內媒報道指，除了《唐人街探案3》外，陳思誠導演的主要作品有《唐人街探案2》（票房33.98億）、《我和我的家鄉之天上掉下個UFO》（票房28.29億）、《唐人街探案》（票房8.23億）及《北京愛情故事》）（票房4.07億）。

據早前報道，王寶強、劉昊然主演的《唐人街探案3》已打破8項影史紀錄，包括中國影史首日人次紀錄、中國影史懸疑片首日票房紀錄、中國影史首日票房紀錄、中國影史春節檔影片首日場次紀錄、中國影史懸疑片單日票房紀錄、中國影史單日票房紀錄、中國影史國產片單日票房紀錄、中國電影市場最快破10億紀錄。

根據資料，42歲的陳思誠身兼導演、演員及編劇。2001年憑第一部電影《法官媽媽》中張帥一角獲得第八屆電影「華表獎」最佳新人獎；2006年，因在電視劇《士兵突擊》飾演角色「成才」而被大眾熟知。

2014年，陳思誠憑藉自編自導自演的同名電影《北京愛情故事》獲得第21屆北京大學生電影節最佳導演處女作獎；2015年，憑藉其自編自導的電影《唐人街探案》獲得第23屆北京大學生電影節最佳編劇。2014年，陳思誠與演員佟麗婭在大溪地完婚。

（綜合報道）