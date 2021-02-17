《你好，李煥英》票房破25億元　拍攝地湖北襄陽成遊客打卡新寵

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-02-17 15:23

《你好，李煥英》年初一（12日）在內地上映，從年初三（14日）開始就憑藉感人的劇情、頗佳的口碑登頂票房單日冠軍，截止目前，該片的票房已經突破25億元人民幣，導演賈玲也成為中國影史票房最高的女導演。而隨著電影口碑、票房持續走高，位於湖北襄陽的電影拍攝地，連日來亦吸引不少遊客到此打卡。

電影《你好，李煥英》根據2016年出品的同名小品及賈玲親身經歷改變，由賈玲執導建熱編劇，賈玲、沈騰、陳赫、張小斐等人主演，片名中的李煥英正是賈玲已故的母親。電影講述「賈曉玲」在經歷「子欲養而親不待」的悲痛後，穿越時空回到過去，和媽媽做了朋友，觸摸年輕的父母和他們的夢想的故事。

據了解，賈玲的母親李煥英，在賈玲19歲時因意外去世，母親的離世給賈玲造成了極大的心理陰影與遺憾。為了彌補這份遺憾，賈玲於2016年創作了小品《你好，李煥英》，小品感動了不少觀眾，並獲得了高度評價。而電影《你好，李煥英》由2019年9月25日開機。2020年1月7日殺青，同年10月29日該片宣布將於2021年大年初一（12日）上映。

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電影《你好，李煥英》作為賈玲導演的處女座，憑藉並不複雜的故事情節和一份真實深入人心。片中的「打我有記憶起，媽媽就是個中年婦女的樣子，所以我總忘記，媽媽曾經也是個花季少女」，引起了不少人的共鳴，亦戳中了不少人的淚點。

有網民在觀影后，這樣評價影片：

「它確實讓我好幾次開懷大笑又戳中淚點眼泛淚光」。 「這部電影帶給我們太多的共鳴回憶，願我的媽媽以後都能開心的笑」。 「有淚點，也有笑點。是一部難能可貴的春節檔佳作」。 「這是一個很戳心窩的故事」。 「能在片中看到真誠是一間很難得的事情」。

另外，在電影的帶動之下，位於湖北襄陽的電影拍攝地也成為遊客的熱門打卡點。導演賈玲將電影的拍攝地選在了自己的家鄉，取景於衛東機械廠和附近的老家屬樓。片中出現的工廠大門、職工醫院、職工食堂、排球場、工人文化宮、職工宿舍等建築都是真實存在的，劇組拍攝前還對這些老建築進行了一定的修復，盡可能完整還原上世紀80年代初的生活氣息。

（漩渦視頻/騰訊新聞）