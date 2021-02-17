【你好，李煥英】劉德華星級粉絲賈玲　成中國影史票房最高女導演

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-02-17 08:30

由中國喜劇女星賈玲自編自導自演的《你好，李煥英》（Hi, Mom），氣勢可謂與另一部的中國賀歲片《唐人街探案3》不相伯仲。兩者同步在年初一（2月12日）於中國上映，當時後者先勝一仗。然而2月15日的票房，《你好，李煥英》成功逆轉，反超《唐人街探案3》成為當天的票房單日冠軍。電影氣勢如虹，更讓導演賈玲打破《後來的我們》劉若英的紀錄，成為中國電影史上票房最高的女導演。

由賈玲（右）自編自導先演的《你好，李煥英》好叫好座。（《你好，李煥英》劇照）

《你好，李煥英》是改編自賈玲的同名小品，故事講述賈曉玲的母親在2001年意外離世，讓她非常悲痛。雖然現實中賈玲未能回到過去，但戲中的賈曉玲卻回到過去，並與母親相遇兼成為好朋友。賈玲為此花了3年時間籌備，並在2019年9月25日開拍。

《你好，李煥英》今年年初一在中國上映，電影叫好叫座。截止2月16日，電影的中國票房突破18億人民幣，讓賈玲打破《後來的我們》劉若英在2018年所創下的13.6億記錄，成為中國電影史上票房最高的女導演。

《你好，李煥英》是改編自賈玲的同名小品，故事講述賈曉玲的母親在2001年意外離世後，她意外穿越回到過去。（《你好，李煥英》劇照）

雖然賈玲演出過不少膾炙人口的喜劇，但她實情藏著不為人知的悲傷往事。1982年出生的賈玲，原名為賈俞玲，她有一個比她大5歲的姐姐賈丹。姐姐當時發現妹妹有表演的天賦，於是請來導師教導妹妹。在全家人支持下，可惜賈玲在18歲投考北京電影學院失敗。兩姐妹翌年各獲大學取錄，但由於家境窮困，姐姐放棄入讀大學的機會，有指連爸爸都要賣樓籌錢，目的盲是讓賈玲能夠順利入讀中央戲劇學院。

《你好，李煥英》由賈玲及張小斐主演。（《你好，李煥英》劇照）

可是就在賈玲就讀中央戲劇學院期間，母親因意外不幸離世。當時心急如焚的她，到處找人借電話，當時她甚至哭著下跪，只希望能打電話回家確認媽媽的狀況。她曾在節目《王牌對王牌》中透露，她在媽媽意外離世時，因未能見到她最後一面而成為她的遺憾：「都到殯儀館了，我還覺得我媽不可能沒了。」她也因此創作了《你好，李煥英》這劇本。

賈玲花了3年時間籌備《你好，李煥英》，她透露戲中有一幕講述「媽媽」被送到醫院急救，她在拍攝現場陷入嚎啕大哭：「當天拍攝了22次，每次都是真哭，哭到眼睛都腫了。」

張小斐（右）飾演李煥英。（《你好，李煥英》劇照）

除此之外，說起賈玲，必定會提到她的偶像劉德華，她的好友沈騰甚至撕走印有劉德華名字的紙張送給賈玲。當時正為《拆彈專家2》宣傳的劉德華坦然看過這短片，之後有記者問劉德華，如果要為賈玲在《拆彈專家2》安排一個角色，她最適合演甚麼。聽到問題後，劉德華立刻坐好，對著鏡頭說：「賈玲，你可以演我夫人。」賈玲也立刻在社交平台回覆：「咱倆的事，不都你說了算嗎？」十分有趣。