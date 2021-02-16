內地賀歲票房開門紅　《你好！李煥英》單日反超《唐人街探案3》

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-02-18 12:19

內地春節檔電影市場持續火熱，除了《唐人街探案3》橫掃票房備受注目外，《你好！李煥英》也藉着良好口碑成功實現排片和票房雙增長，截至今日（16日）早上已突破18億票房，氣勢直逼《唐人街探案3》。

《你好！李煥英》上映以來受到觀眾的好評，當中在豆瓣評分達8.3分，為春節檔上映影片中最高，有業內人士表示，電影後勁十足，可望憑口碑逆襲。據貓眼專業版顯示，截至今日早上約7時48分，該片總票房突破18億，單日票房更實現對《唐人街探案3》的超越，賈玲也就此打破劉若英《後來的我們》13.6億的記錄，成為中國影史票房最高的女導演。

《你好！李煥英》的靈感來自賈玲的親身經歷，內容講述剛考上大學的賈曉玲（賈玲飾）穿越回到80年代，與年輕時的母親李煥英（張小斐飾）相遇的故事。據了解，賈玲19歲在外地求學期間，母親因意外過生，事件成為賈玲心底最大的遺憾。2016年，她在《喜劇總動員》中排演了《你好，李煥英》，以此緬懷母親，打動不少觀眾。

電影博主「3號廳檢票員工」表示，《你好！李煥英》雖然有喜劇段落小品拼湊感太強、視聽語言單一且有模仿痕跡等各種小毛病，但他還是喜歡該片，因其感受到賈玲的真摯，對方把對母親的情感表達放在了票房前面，背後反映的是一種女性視角對母親的逐步理解。

（綜合報道）