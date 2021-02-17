「一捂就倒」麻醉藥「七氟烷」引激辯　內地女醫親示範64秒即暈倒

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-02-17 17:15

近日，廣東佛山警方通報23歲女子陳某梅，因「七氟烷」中毒導致急性呼吸、循環功能障礙而死亡。「七氟烷」是一種麻醉藥，主要用於手術時全身麻醉。2月10日，陳某梅的上級主管彭某因涉嫌強姦致人死亡，被檢方批捕。 針對此案，一名醫生與一名警察在微博上就「有沒有一捂就倒的藥」展開「激戰」，還登上熱搜榜。

「婦產科的陳大夫」自我介紹是江蘇省無錫市婦幼保健院婦女保健科醫生，其微博賬戶有逾200萬名追蹤者，並獲新浪官方認證是「微博2019健康醫療最受歡迎醫生」、「知名健康博主」等。在佛山女吸入麻醉藥「七氟烷」的相關新聞報道後，「陳大夫」指中國古代民間不存在「一捂就倒」的迷藥，「因為技術要求太高了」，但在現代就有可能，就是乙醚、七氟烷等高純度合成化合物。陳大夫呼籲，要嚴查該案疑犯獲得此類藥物的渠道。

對此，江蘇省南京市公安局江寧分局網安大隊的王海丁警官，就通過微博賬戶「江寧婆婆」，發文指「陳大夫」描述不妥，「要達到一捂就暈，七氟烷也做不到」。

及至周三（17日），為證實是有「一捂即暈」的藥物，「陳大夫」在微博發布一則長約6分鐘的短片，指使用通過正規途徑購買、原要做動物實驗的七氟烷，就能將自己捂暈至不省人事。「陳大夫」在短片中只花了64秒就暈倒，「從我開始捂自己，到我倒下時間應該說非常的短，已經可以用一捂即暈來形容了」。

不過，事後「江寧婆婆」連發多條微博反駁陳大夫，一方面認為其關注點「跑偏」，而且不認同「陳大夫」對於「一捂即暈」的概念。

「陳大夫」與「江寧婆婆」的來往引來不少內地網民圍觀，有人的關注點在於「一分鐘暈」是不是「一捂即暈」；還有網民討論「七氟烷」是否為管製藥品，以及「陳大夫」不應跨專業進行科普，而且即使是醫生，自行存儲、使用七氟烷或許已違規或違法。

事件甚至有驚動官方，中央政法委新聞網站在官方微博發表評論，重申國家對麻醉藥品藥用原植物以及麻醉藥品和精神藥品實行管制，「任何單位、個人不得進行麻醉藥品藥用原植物的種植以及麻醉藥品和精神藥品的實驗研究、生產、經營、使用、儲存、運輸等活動」。

而對於「七氟烷」是否屬於麻醉藥品，內地的專業人員就評論不一：

「七氟烷應該算醫院高危管製藥品，審批和管理都非常嚴格」。 「陳大夫的舉動，違背醫務人員守則和麻醉藥品管理條例」。 「七氟烷為吸入性麻醉藥，不在麻醉藥品和精神藥品目錄中，不適用於《麻醉藥品和精神藥品管理條例》」。

針對在網絡上掀起的波瀾，「陳大夫」就表示以自己做實驗的行為肯定是不對，且非常危險，呼籲切勿模仿，「無論是我還是『江寧婆婆』，初衷都是為了科普，以及讓這個社會更安全，讓女性更安全。只希望我和他做出的努力，能為社會安全，為女性，為科普事業貢獻一份力」。

（網易新聞）