佛山女吸入麻醉藥「七氟烷」中毒亡　男上司涉強姦致死罪被批捕

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-02-11 13:50

廣東佛山23歲女子陳某梅新入職公司不久，上月底凌晨被上級主管彭某帶到公寓酒店開房，結果數小時後離奇死亡。 屍檢報告顯示，陳某梅是因「七氟烷」中毒致急性呼吸、循環功能障礙而死亡，其是一種麻醉藥，主要用於手術時全身麻醉。 彭某因有重大作案嫌疑，事後被警方刑事拘留。最新通報指出，彭某涉嫌強姦致人死亡，現已被檢方批准逮捕。

陳某梅（左）被男上司帶去開房後死亡，死因是麻醉藥「七氟烷」中毒致急性呼吸、循環功能障礙而死亡。（微博）

根據佛山高明區檢察院在周三（10日）發布的案件通報，彭某被警方以涉嫌強姦罪提請檢察機關審查逮捕。檢察院經審查後，在當天依法對彭某以涉嫌「強姦（致人死亡）罪」作出批准逮捕決定。

據此前報道，陳某梅在去年6月拿到大專的畢業證書，同年12月27日入職梅州市一間建築工程公司，工作地點在佛山高明區。事發在1月23日晚上，陳某梅和上級主管彭某等數人一起宵夜，之後就到KTV唱歌、喝酒。翌日凌晨2時左右，彭某先去一間公寓酒店開房，約10分鐘後再帶陳某梅進入。彭某事後承認，當晚有與陳某梅發生性關係。

陳某梅的生活照。（微博）

陳某梅的屍檢報告中有提到「七氟烷」，四川大學華西醫院麻醉手術中心的醫生在受訪時就指出，「七氟烷」是麻醉醫生最常用的吸入式麻醉藥，是嚴格管控的處方藥物。內地傳媒翻查紀錄後卻發現，「七氟烷」同時亦被當成迷藥的一種，有不少案例是不法分子通過銷售七氟烷以獲利。

對於具體案發經過，陳某梅舅舅莫先生坦言目前還不清楚，只能等待警方破案，但他透露陳某梅從不抽煙喝酒，「一般過年我們喝點小酒，但她滴酒不沾，包括平常和閨蜜出去玩，她都不喝酒的」。

莫先生不清楚彭某是如何取得「七氟烷」，他引述警方說法稱使用「七氟烷」的手法相當少見，「這種藥是非常專業的人士才能使用的東西，它可以是氣體，也可以是液體」、「警方說這種藥物非常難查，除了法醫鑑定之外，警方做了很多工作，因為簡單的檢測根本鑑定不出來，針對某個單獨的藥物重複進行了檢測才做出來的。」

陳某梅的死因鑑定報告。（微博）

事實上，在莫先生展示佛山市公安局高明分局出具的鑑定意見通知書上，已列明「聘請有關人員對陳某梅屍體進行死因鑑定，鑑定意見是符合七氟烷中毒，致急性呼吸循環功能障礙而死亡」。警方在通報案件時亦指出除了現場勘查及走訪調查，更有「結合第三方機構法醫鑑定意見」，因而發現彭某有重大作案嫌疑。

（綜合報道）