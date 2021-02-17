抖音：1.3億段拜年短片激增11倍　關鍵字「一個人過年」意外大熱

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-02-17 16:25

內地知名短片平台「抖音」在周三（17日）發布農曆新年的數據報告。 報告顯示，小年夜至年初四期間，拜年的短片數量同比增長11倍，儼然成為新式過年習俗。 最有趣一點是，為防範新冠疫情反彈，內地大力提倡「就地過年」，結果關鍵字「一個人過年」意外成為大熱，被搜索量多達8萬次。

2021年2月4日，北京石景山區不動產登記事務中心安排「就地過年」的員工拍攝拜年短片。（視覺中國）

報告顯示，抖音用戶共拍攝多達1.3億段短片向全國各地的網民「雲拜年」，同比增長11倍。最常用的拜年祝福語是「健康」，其次是「快樂」、「如意」。最熱門搜索詞則是「新年快樂」、「春晚直播」、「春晚紅包雨」、「劉德華」、「你好李煥英」。而在各省份中，發布拜年短片最多的地方是河南、江蘇和山東。

年夜飯是過年的重點之一，報告顯示「紅燒肉」最受歡迎，被搜索量有101萬次，換言之有超過100萬人透過抖音學會烹調紅燒肉。在年夜飯菜品排名頭十位中，小酥肉、佛跳牆、紅燒肉「出鏡」最多，北方人愛吃的餃子和南方人喜歡的湯圓亦有上榜。

為響應「就地過年」，內地不少民眾在今年農曆新年都會「雲拜年」。（視覺中國）

據介紹，抖音共推出超過50款拜年特效，長輩最愛用的是「牛年大吉」，年輕人就較喜歡用「窗花剪剪」，即用戶自行畫出獨一無二的窗花。中國人民大學公共管理學院教授馬亮認為，這些特效讓民眾「玩著就拜年」，不但記錄濃濃的「年味」，也讓拜年「潮起來」。

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由於疫情原因，內地不少民眾要「就地過年」，關鍵字「一個人過年」意外在抖音的被搜索量多達8萬次，相關短片被讚好的數量更有8846萬次，其中頭五位的主題分別是逛公園、看電影、健身運動、學習、滑雪。

此外，報告顯示民眾「打卡」排名頭十位景點均位於市內，反映短途旅遊成為今年農曆新年的主流出遊方式。頭五名分別是大唐不夜城、西湖、蝶湖森林公園、廣州塔、迪士尼度假區。

（綜合報道）