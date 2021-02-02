內地網上年貨節首10日零售額逾3400億　就地過年致異地訂單增六成

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-02-02 18:30

由中國商務部同中央網信辦、工信部、市場監管總局等部門共同指導開展的「2021全國網上年貨節」自上月20日啟動以來，首10天（1月20日至29日）全國網絡零售額已達3441.1億元人民幣。

淘寶等發起「牛年家鄉味，國貨大團圓」淘寶直播網上年貨節，邀請4位著名主播推銷商品。（網絡圖片）

據央視新聞報道，年貨節期間，全國在線餐飲交易額按年增長49.6%，外賣增60.7%，半成品、特色年菜分別增長3.76倍和1.22倍。期內，中西部地區網絡零售額增速較快，廣西、江西分別增長35.9%和22.5%。

此外，內地不少人今年因應疫情「就地過年」。一家平台數據顯示，年貨節期間，平台異地訂單數量整體增幅達60%，主要是北、上、廣、深等地與三線及以下城市間發單量快速增長，多為異地工作人群與家鄉親人互相寄遞年貨與土產。

「2021全國網上年貨節」於1月20日啟動，2月18日結束，活動共持續30天。商務部早前指，年貨節期間將指導相關企業確保米、麵、油等基本生活必需品和口罩、消毒液等防疫物資供應充足。同時，推出更多定制化、智能化、高品質商品；提供年夜飯、壽喜宴等餐飲配送到家服務；推出「春節不打烊」、「春節也送貨」等配套服務。

（綜合報道）