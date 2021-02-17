農村「剩男」到城市娶「剩女」？　專家：不能簡單匹配解決問題

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-02-17 16:23

內地農村一向面對「剩男」娶妻難的問題。內媒近日報道指，男女比例失調、結婚彩禮花銷巨大等因素，導致問題變得更嚴重。 山西省智庫發展協會副秘書長吳修明建議指，城市「剩女」多，可以將農村「剩男」進行技能培訓，「輸出」到女性集中的行業和地區。這一建議在內地引發爭議。 武漢大學中國鄉村治理研究中心研究員呂德文則表示，「剩男剩女」問題與城鄉差異關係不大，不能簡單匹配解決問題。

內地一些農村地區，男女比例失調，農村「剩男」娶妻難。（中新社）

吳修明早前表示，「從長遠看，縮小城鄉差距、地區差距才是治本之策。」吳修明說，城市「剩女」多，農村「剩男」多，要結合鄉村振興工作，大力發展農村產業經濟，促進農民增收，縮小城鄉差距，促進城鄉人口雙向流動，讓城市女青年不把農村視為畏途。

吳修明還建議，在此過程中，地方政府也可採取適當措施，盡可能解決一些性別「結構」難題，如將農村「剩男」進行技能培訓，「輸出」到女性集中的行業和地區，也可以牽頭組織跨區域「鵲橋相會」。

呂德文解釋，剩男剩女背後是兩個問題，他們的性質不一樣，因此簡單匹配是「想當然的看法」。城市「剩女」多是婚姻觀念變化的表現，城市女性並不把這個婚姻當成唯一選擇，不結婚也是可以的，「所以這個專家講的引導城市『剩女』往農村裡面去，有點想像過多了，他跟城鄉之間沒有多大關係。」

一些農村地區，娶妻必備的「三大件」車、房、彩禮等花費，要五六十萬至上百萬元人民幣才能解決。（網上圖片）

此外，呂德文分析，農村的天價彩禮的問題，並非完全是性別比失衡導致的，有非常複雜的社會因素，其中最關鍵的是農村傳統意義上的婚姻圈被打破。呂德文說：「傳統的婚姻圈是熟人社會，信息比較對稱，嫁妝和彩禮比較穩定。但是現在匹配它已經就是已經打破，內部的約束機制失去了，所以根本上還是一個整個婚姻市場巨變的一個結果」。

（綜合報道）