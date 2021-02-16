內地農村娶妻難須花費上百萬元？　專家倡婚事儉辦

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-02-16 20:15

每逢春節期間，內地適婚年齡的青年都會被親朋長輩問及，「找對象了嗎？有合適的嗎？啥時候結婚？」等問題。有傳媒報道指，在內地一些農村地區，男女比例失調、結婚彩禮花銷巨大等因素，農村「剩男」娶妻難，結婚也變成部分家庭的負擔。 對此，有內地相關專家建議指，農村地區要移風易俗，重塑鄉村文明；亦可通過縮小城鄉差距，使農村「剩男」向城市輸出。

一些農村地區，娶妻必備的「三大件」車、房、彩禮等花費，要五六十萬至上百萬元人民幣才能解決。（網上圖片）

據了解，在一些農村地區，娶妻必備的「三大件」車、房、彩禮等花費，竟要五六十萬至上百萬元人民幣才能解決，成為農村適婚青年背不動的「三大山」，「村裡娶個媳婦，有的全下來得100萬元（人民幣，下同）左右，娶不起」。山西某村的村幹部就表示，村裡600多人，未婚男青年就有20多人，平均下來，十戶就有一個，他們年齡集中在三十多歲，還有幾個四十多歲。但在該地，彩禮就有「152800元」和「131400元」等說法，諧音「要我兩家發」、「一生一世」。

其實，百萬元的彩禮並非空穴來風，有村民就表示，「當地縣城房價每平方米約4000元，一套房子連裝修帶家具、家電六十多萬元，買輛車近二十萬元，再加上彩禮和『三金』（金戒指、金項鍊、金耳環）等花費也得十五六萬元」。

另外，除了高昂的彩禮，男女比例亦成為農村「剩男」娶妻難的一個重要原因。國家統計局的數據顯示，至2019年末，中國男女性別比達到104.46，男多女少，且隨著年齡下降，男女比例失調進一步擴大。在河南鄲城縣前劉樓村，有500多戶人家，其中23歲到32歲的未婚男子有44個，而適齡的未婚女孩只有32個，「男孩相親得排隊，女孩相親可以挑」。

內地一些農村地區，男女比例失調，農村「剩男」娶妻難。（中新社）

基於種種原因，結婚已成為很多農村村民的負擔，甚至還會成為部分農村家庭負債、致貧的主要原因。有村民還將「攢錢為兒子娶媳婦」視為「畢生奮鬥目標」。但結婚成本高，給婚後的家庭關係埋下隱患，對艱苦奮鬥、孝順父母等傳統道德觀念造成不小衝擊。

對此，山西省社科院人口研究中心主任譚克儉表示，要在農村地區進一步開展移風易俗工作，積極倡導婚事新辦、婚事儉辦，樹立文明、健康的新婚俗，減少群眾在婚喪嫁娶過程中的不理性行為。山西省智庫發展協會副秘書長吳修明表示，要在農村地區加快培育類似紅白理事會這樣的社會組織，加強村規民約等制度建設，約束村民行為，強化農村社會治理。

吳修明還表示，「從長遠看，縮小城鄉差距、地區差距才是治本之策」，城市「剩女」多，農村「剩男」多，要結合鄉村振興工作，大力發展農村產業經濟，促進農民增收，縮小城鄉差距，促進城鄉人口雙向流動，讓城市女青年不把農村視為畏途。地方政府也可採取適當措施，盡可能解決一些性別「結構」難題，如將農村「剩男」進行技能培訓，「輸出」到女性集中的行業和地區，也可以牽頭組織跨區域「鵲橋相會」。

（新華視點/網易新聞）