廣西女教師為救學生「越級」報警後失業　改賣螺螄粉獲網民力撐

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-02-21 08:12

2017年，廣西一名女教師為了解救在校外託管機構遭猥褻的女學生，向警方報案。但其「越級」行為，導致校長被免職、當地教育局局長被誡勉談話。亦疑似因此，女教師遭到了打擊報復，丟失了教師一職，付出了沉重的代價。 時隔四年，這名女教師再次出現在公眾視野的時候，她的身份也發生了巨大的改變。

何思雲疑似因「越級」行為，遭到打擊報讀。（微博）

出生於貴港市平南縣的何思雲，2014年大學畢業後，就在當地一間小學內任職數學老師，工作也算是安穩。但2017年5月，在學校內無意間聽到有多名女學生在校外託管機構，被一名譚姓男教師猥褻後，何思雲強烈建議校領導報警處理，卻未有得到回應，於是她又向時任縣教育局局長反應情況，直到翌日中午才得到回應。惟縣教育局回應前的20分鐘，何思雲已經向警方報案。

女童被猥褻事件在何思雲報警後得到處理，疑犯譚某於當年9月以猥褻兒童罪被判處有期徒刑4年。但何思雲的「越級」行為，就導致該校校長被免去職務、縣教育局局長被誡勉談話。

亦正是如此，何思雲疑似遭到報復打擊，在事發縣教育局在核查教師資格證時，稱何思雲的證件為假證，不能繼續任職。《檢察日報》曾刊文報道，「關於何思雲一事，雙方顯然對此各執一詞，但何思雲的遭遇贏得如此之多的關注和同情，再次突顯了一個沉重的話題：法律對舉報人合法權益的保護仍不到位」。

無法繼續任職教師的何思雲，與2017年9月去到南寧打工。2020年12月末，何思雲的一條微博再次引人注目，內容為她開了網店賣螺螄粉，這條微博迄今已被轉發了逾8400次，還有不少網民評論表示，「已經下單」、「支持你」。再次走進大眾視野的何思雲在接受內媒採訪時聲音沙啞地表示，「已經在柳州的螺螄粉加工廠蹲守了兩天，因為賣螺螄粉的消息突然在微博上傳開，熱心網友的訂單陡然增加了3000多份，只好加班加點，催促、監督生產」。

而回想起因幫助學生丟了教師這份職業時，何思雲在微博表示，已經釋懷了，現也不想回到體制內，「我會不忘初心努力前行，把當下的生活過好讓支持的愛我的人真正放心」。

何思雲在微博表示，已經釋懷了，現也不想回到體制內，（微博）

（網易新聞／微博）