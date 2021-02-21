滬迪士尼躁婦上台打演員罵「你個美國人的豬」　警方稱有精神障礙

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-02-21 18:19

近日內地網傳一則上海迪士尼遊客毆打辱罵表演者的影片，顯示一名女子在舞台表演過程中突然上台毆打表演者，下台後還大聲辱罵其「不配當中國人」、「你個美國人的豬」等。

女子上台毆打表演者，然後大聲辱罵（點圖放大）：

+ 4 + 4 + 4

內媒報道指，事發在2月20日，上海迪士尼的加勒比海盜舞台劇開演不久，一名女子突然上台，跳起來打了一名演員一巴掌，並進行辱罵：「還把自己當中國人？下次再敢當著大家面脫褲子、抽鞭子試試看。」該女子隨後更罵該演員「你個美國人的豬」。

被打演員一臉茫然，演出也隨即暫停。隨後，現場工作人員勸該女子離場，但該女子卻執意不願離開現場，最終導致演出取消。

有現場觀眾指，該演出前在大廳裡有段熱場表演，因搞笑目的和劇情需要，出現了脫褲子和抽鞭子的場景。該女子認為這些行為影響了她女兒的正確價值觀，從而引發上台打人一幕。

有目擊者解釋，所謂「脫褲子」其實是因劇情需要，扮演英國海軍的演員被扯掉了外褲，而抽鞭子也只是空揮，沒有打任何人。

上海警方21日（周日）發通報指，經調查，35歲涉案的管姓女子思維混亂、語無倫次，經聯繫其家屬，反映管某曾有疑似精神疾病症狀，此次為其獨自一人於近日來滬遊玩。經精神衛生中心診斷，管女被確診為急性精神病障礙，目前已被醫院收治。此事未造成劇場表演人員受傷。

網民熱議：

「脫褲子打人之類的可能確實對小孩子不太好，但是你這直接上台打人，才是更錯的事情吧，孩子心裡肯定會覺得你丟臉的。」

「打人不應該報警刑拘嗎？怎麼還護送離場？這個娘們罵人家不配當中國人，她自己就不配當人。」

「愛國要表現在正確的地方。」

「故意搞臭愛國勢力的名號。」

「這個有點神經質過頭了吧。」

（綜合報道）