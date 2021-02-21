《唐人街探案3》爆紅　創中國影史最快破40億票房紀錄

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-02-21 22:03

內地今年的農曆新年雖然繼續在新冠疫情陰霾下度過，不過電影市場則向好。據燈塔數據，截至2月21日（周日）下午16時24分，電影《唐人街探案3》總票房達40億元（人民幣，下同），創中國電影市場最快破40億紀錄，並成為中國影史第5部破40億影片。

《唐人街探案3》劇照：

+ 4 + 4 + 4

對於《唐人街探案4》的拍攝，陳思誠早前表示要先賣個關子，自己也需要沉澱。不過一位粉絲在微博留言：「還有！最重要的！陳思誠你可以來客串一個被狂揍的角色，觀眾肯定看得很爽。聽到沒有！」在18日晚上，陳思誠轉發這位網友的評論時回覆道：「《唐人街探案4》我安排上。」

據早前報道，《唐人街探案3》已打破多項影史紀錄，包括中國影史首日人次紀錄、中國影史首日票房紀錄、中國電影市場最快破10億紀錄等。而該電影的導演陳思誠的導演電影作品票房總額已超100億，成為中國影史首位百億票房導演。

根據資料，42歲的陳思誠身兼導演、演員及編劇。2001年憑第一部電影《法官媽媽》中張帥一角獲得第八屆電影「華表獎」最佳新人獎；2006年，因在電視劇《士兵突擊》飾演角色「成才」而被大眾熟知。

2014年，陳思誠憑藉自編自導自演的同名電影《北京愛情故事》獲得第21屆北京大學生電影節最佳導演處女作獎；2015年，憑藉其自編自導的電影《唐人街探案》獲得第23屆北京大學生電影節最佳編劇。2014年，陳思誠與演員佟麗婭在大溪地完婚。

（綜合報道）