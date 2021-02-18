內地春節檔票房78.2億元收官　上海以3.66億元奪城市票房冠軍

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-02-18 18:29

今日（18日）年初七，內地迎來春節假期後的第一個工作日。史上最強的春節檔電影，最終以78.2億元（人民幣，下同）收官，總觀影人次1.6億，累計場次285.8萬，創中國影史春節檔累計票房、人次新紀錄。 根據燈塔專業版數據，春節檔票房過億的城市有13座，超過5000萬的城市則有37座，上海則以3.66億元的票房成為城市票房冠軍。

今年春節檔城市貢獻榜的前十名分別有，上海、北京、深圳、成都、重慶、廣州、蘇州、杭州、天津、南京。至於平均票價方面，北京就以72元位列第一，上海以62元排名第二，其他大部分城市的平均票價介乎45元至55元之間。

據知情人士透露指，今年春節檔漲價幅度較往年更大，所以也導致了票房相對往年有一定的增加。票價的提高是全國影院自發的，院線方覺得再不漲價就可能會影響正常的持續經營能力。因此，有不少觀眾都抱怨，「電影票太貴了」、「看不起電影了」。其實，在春節檔全民觀影的熱潮下，電影票變成緊俏商品，供不應求，價格自然就會上漲。

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也有業內人士表示，「受疫情影響，電影院有上座率限制，可能會導致影院將那一部分被限制的電影票錢均攤到觀眾身上，導致票價增高。而且去年一整年影院都在疫情的陰影下艱難生存，有的甚至關門停業，好不容易春節檔賣點票，它們急需靠這些資金回血」。

至於本次春節檔七部影片，就呈現出不同的市場走勢，《你好，李煥英》憑藉口碑於大年初四逆襲至單日票房第一；《侍神令》則從首日的第四名滑落至最後一名。另外，奇幻題材電影《刺殺小說家》》的票房成績及口碑均穩定保持在第三名。

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（澎湃新聞）