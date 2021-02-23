廣西女教師越級舉報後疑遭報復失業　官方指其教師資格證為假證

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-02-23 13:47

廣西女教師何思雲，2017年為解救在校外託管機構遭猥褻的女學生，向警方報案，但其「越級」行為導致校長被免職、當地教育局局長被誡勉談話。她事後疑遭報復，被指教師資格證是偽造，不能繼續任職。 去年底，何思雲因開網店賣螺螄粉引起網民關注，令上述事件再次浮上水面。廣西平南縣教育局周日（21日）通報稱，何思雲停職與舉報無關，她連續3年教師資格考試不合格，未有取得資格證才不能轉崗。

平南縣教育局通報稱，何思雲2014年9月被被招聘為思旺鎮中心小學特崗教師，其申報「特崗教師」時所填報的材料顯示她「暫未取得」教師資格證。她在2015年下半年、2016年先後3次報考教師資格考試，但成績均不合格。2017年5月，縣教育局對各校報送的材料進行核驗，其中何思雲申報轉崗材料中，有一份由桂林市教育局於2011年頒發的教師資格證的副本；經核查，該教師資格證為偽證。

通報還稱，據自治區教育廳文件要求，服務期滿3年且還未取得教師資格證的「特崗教師」，3年後不能轉崗。由於何思雲符合以上條件，且轉崗資格核驗時間早於2017年5月25日的案發時間，是正常的核查工作，不存在案發後針對其核驗報復問題。

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對於平南縣教育局通報內容，何思雲周日在微博發文稱，有關通報的說明不完整不屬實，是在引導輿論推卸責任。她解釋，自己在2017年3月15日已正式取得二級教師資格職稱證，3次教師資格證考試都不合格，是因工作太忙才沒有參加考試。何思雲稱，自己本身持有教師資格證，因此不着急參加考試，並質疑縣教育局只公布其准考證號，未有將成績列出。

桂林市行政審批局負責人員昨日（22日）稱，政策規定特崗教師參加招聘考試時，不用持有教師資格證，但需在地方規定任職時間內，通過全國教師資格證考試，獲得合格教師資格證件。經查詢，平南縣教育局公示編號為20114538322006892的何思雲教師資格證為偽證。

（紫牛新聞）