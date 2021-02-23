福建網紅海上漂浮酒店涉非法佔用海域被查　每晚房價達八千元

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-02-23 20:57

開設於福建省東山島附近海域的內地首間海上漂浮酒店，自去年9月營業以來就大受歡迎，還一度成為網紅酒店。據了解，這間酒店每晚的房價介乎6000元（人民幣，下同）至8000元之間，今年4月前的房間都已經被訂滿。 惟該海上漂浮酒店涉嫌非法佔用海域被立案調查。21日，涉事酒店已停用。22日下午，涉事酒店業主已自行將酒店構築物拖離海域，目前正依法依規進行整改。

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據了解，「Hisea海席」酒店於2018年至2020年間花費400萬元修建，2020年9月3日營業。該酒店宣傳稱，其為全國首家漂浮島嶼酒店，位於福建東山島的大海之中，面積約500平方米。該酒店擁有3間臥室，最多可以入住8名成年人。

據漳州海警局工作人員透露，該酒店因涉嫌非法佔用海域，早於去年11月就被責令恢復海域原狀。但直至今年2月21日，仍然屬於經營狀態。

東山縣委宣傳部有工作人員表示，漳州海警局東山工作站執法人員在海上巡查中發現，當地群眾林某在未取得海域使用權的情況下，於東山前樓鎮下林尾村南側海域私自搭建一間海上構築物，從事經營活動，非法佔用海域面積約600平方米。執法人員當即對其立案調查，並責令其停止違法行為。

2月21日，東山縣自然資源局會同漳州海警局東山工作站等相關部門，組織對該違法構築物進行執法監管，督促其停止使用並進行整改。至2月21日晚上，該構築物已停止使用。2月22日下午，業主自行將該構築物拖離海域，在指定地點停靠。

目前，相關海域已恢復原狀，涉事構築物正依法依規進行整改。

對此，有不少網民評論指：

「怎麼審批的呢」。 「我關心的是整改完是不是還要繼續在海上營業呢」。 「只看見美的地方，沒看見周圍的爛輪胎，破魚網，還有排進海裡的衛生巾」。 「又是網紅，和網紅沾邊沒啥好事」。 「還有海上酒店呢，真新鮮」。

（極目新聞／人民網）