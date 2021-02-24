福建海上漂浮酒店每晚房費8千元　建設過程多波折兼涉非法營運

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-02-24 10:35

福建漳州東山島附近海域早前出現內地首間海上漂浮酒店，房價最高可達8000元（人民幣．下同）。不過這間「網紅」海上酒店因涉嫌非法佔用海域，近日被立案調查。至周二（23日），涉事酒店管家表示，目前酒店已被拖離海域，關閉停業，店內沒有員工，至於預定到4月的所有房費均已退還。而隨着內媒跟進，酒店跌宕起伏的建設過程也得以曝光。

據內媒報道，林某在未取得海域使用權的情況下，於東山前樓鎮下林尾村南側海域私自搭建該酒店「Hisea海席」，並在去年9月開業。酒店約有500平方米，設3間臥室，最多可入住8名成人，房價在周五、周六及節假日為每晚8000元，其他時間為每晚6000元。

根據酒店微信公眾號最早的一篇文章稱，該座海上建築的擁有人為「海岸線」，他2018決定建該座不與任何陸地連接的海上漂浮酒店，但由於項目不常規，設計思路不斷被推翻，例如海水不停漲退下，房子的水平線因無法找准而要不停推倒重來；挖好的海底泳池因黏有太多浮游生物而需重新填平；從海底接入的電纜被出海漁民的船錨打斷而直接報廢，期間工人跑了7、8波，連施工方也退出建設。

+ 10 + 10 + 10

就「Hisea海席」的設計，設計公司「平衡空間設計」在其微信公眾號稱，建築所用材料主要為鋼結構、鋁鎂錳板、重磊木、石塑板、塑木，在利用魚排搭建技術的基礎上，建築師精準推算浮力並預留富餘的承載量，保證了建築主體牢固，能抗12級颱風。

另一方面，該酒店微信賬號主體為「廈門海席商業管理有限公司」。據天眼查顯示，該公司法定代表人為林惠龍，其同時是東山縣海席酒店有限公司的法人，後者今年1月才成立，註冊資本為1000萬元，主要經營範圍包括住宿服務、酒店管理、休閒觀光活動等，由廈門市思奔投資有限公司和林惠龍共同持股，分別為99%和1%。

至於部分網民關心的環保及排污等問題，內媒發現該酒店曾在1月發出招募首席環保官及環保設備技術顧問的文章，其中要求首席環保官在建設、營運和對周邊海域的環境保護上，為酒店提供專業的評估、指導和監督。

（紅星新聞）