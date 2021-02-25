中印衝突｜深圳科衛泰公開表彰兩員工　於衝突爆發時表現英勇

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-02-25 22:12

2月19日，《解放軍報》披露中印兩軍部隊於去年6月15日在拉達克有主權爭議的加勒萬河谷爆發流血衝突的細節，證實當時造成共有4名解放軍死亡。 周三（24日），深圳科衛泰公司官方微信發文表示，該公司兩名員工於衝突爆發時，在現場配合解放軍執行任務、表現英勇，公司決定對兩人予以公開表彰。

深圳科衛泰公司公開表彰兩名於中印衝突爆發時，在現場配合解放軍執行任務、表現英勇的員工。（深圳科衛泰公司）

文章稱，「我公司保障人員趙博和史志龍不怕犧牲，不畏艱難。在5000多米海拔的惡劣環境下，除了完成無人機偵察任務，還協助醫療隊救助傷員，人手不夠時幫助炊事班做飯。趙博保障期間意外受傷，左腳骨折打石膏，右手扭傷打夾板。史志龍在任務期間瘦了11公斤，高原反應嚴重」。

史志龍表示，「在前線時感到了解放軍的偉大，不畏生死，不畏艱苦，守衛邊疆寸土不讓。哪有什麼歲月靜好，不過是有人在替我們負重前行。參與了這次任務我也很自豪。雖然很苦，有可能有生命危險，但是完成了任務，為祖國做出了一點點貢獻」。

趙博稱，「當時情況特殊，環境惡劣，無法與外部取得聯繫，部隊官兵與我們同吃同住，外部入侵分子猖狂，為保家護國，官兵不怕苦，置生死度外，有好多比我年紀小很多，仍堅守國土，不怕犧牲。大敵當前，我也希望能給予他們一點綿薄之力。把無人機飛好，偵察清楚每一個角落，才能給他們更大的幫助。應首長要求，每次都超預期完成任務，同時我心裡也很欣慰，能為國家和邊防做出自己的一點貢獻，內心也感到無比驕傲自豪」。

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文章指，公司決定對兩人予以表彰，號召公司全體人員向兩位優秀員工學習，積極投身國防事業，努力創新，科技報國，加強軍民融合和科技創新，積極參加國防建設，為實現中國夢強軍夢貢獻青春、智慧和力量。

據了解，深圳市科衛泰實業發展有限公司成立於1997年，是高新技術企業 ，公司致力於無線移動視頻傳輸系統、無線網絡傳輸產品、計算機系統集成及多旋翼無人機系統的研發、生產與應用等。

（深圳科衛泰公司官方微信）