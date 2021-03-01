為照顧鄉親15年堅持一碗麵只賣3元　山東「拉麵哥」爆紅

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-03-01 17:57

被稱為「拉麵哥」的山東拉麵師傅程運付售出的拉麵只賣3元一碗，而且他堅持15年不肯漲價，近日引起全國網民關注，每日吸引大量直播主及客人前來。

傅程運的攤檔吸引大量直播主及客人（點圖放大）：

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內媒報道指，39歲的傅程運多年來在山東臨沂農村賣拉麵。每一次出外擺攤，他總共的工作量是5袋麵粉，一袋重達25公斤。他不僅親手拉麵，還負責煮食。這樣的一碗麵他只賣3元，一賣就是15年。

程運付的一碗清湯佐以簡單調料的素麵只賣3元，加上雞蛋滷味搭配也不過五六元。程運付始終捨不得漲價。減去成本，如今他的一碗3元拉麵利潤只有四五毫子，但他挺滿足的，「錢沒有多少，夠花的就行」。

只為實現「少花錢吃好麵」初心

報道又指，程運付最初的3元拉麵是有肉的。可是後來面對暴漲的肉價，堅持賣3元會賠錢，他就不放肉，改為加大麵量，一碗麵裡足足有半斤的麵，即便是不額外加滷味，也能讓做體力勞動工作的人吃飽。

程運付指，他有今天全是靠鄉里鄉親扶持的。農村人收入低，一塊錢雖然不算多，但對他們來說，貴點就捨不得喝。他笑稱自己的麵是「高端」的，這個麵攤實現了他想讓鄉親們「少花錢吃好麵」的初心。

程運付的故事廣為流傳後，甚至有網民專程從濟寧趕到當地，就為了吃一碗拉麵哥的拉麵。

（綜合報道）