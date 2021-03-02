螞蟻呀嘿｜抖音播放量逾23億次　洗腦歌加趣怪AI「換臉」內地爆紅

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-03-02 15:26

內地近日興起一款名為「螞蟻呀嘿」的AI特效影片，除了背景音樂極度「洗腦」外，最特別影片中人物的表情動作相當有趣搞怪。 相關作品在抖音、快手、微博、B站、朋友圈等各大平台迅速爆紅。以抖音為例，至今相關播放量已有多達23.2億次。

「螞蟻呀嘿」近期在內地相當受歡迎，世界各國的名人明星都是網民惡搞的目標。（網上圖片）

「螞蟻呀嘿」的背景音樂出自新加坡歌手郭美美作品《不怕不怕》，歌詞是「Mai a hee，mai a hu，Mai a ho mai a ha ha」，特效則是源自外國一個AI軟件「Avatarify」。Avatarify最早出現是在去年初。當時新冠肺炎疫情在全球迅速蔓延，很多人被迫要在家工作，俄羅斯程式員Ali Aliev深感整天在家中參加視像會議太過無聊，遂在其中一次視像會議時用AI「換臉」惡搞同事，他搖身一變成為世界首富馬斯克。Ali Aliev其後將Avatarify製作為App，免卻使用者要花費大量時間學習艱深電腦知識的過程，使Avatarify迅速推廣。

App版本的Avatarify有十多種不同的「換臉」特效，其中就有在內地爆紅的「螞蟻呀嘿」。使用者只需要稍加操作，就能讓照片輸出成影片，並且照片上的任何人、動物做出唱歌、擠眉弄眼等的動作。

「四大天王」都是內地網民的惡搞對象。（網上圖片）

有趣一點是，「螞蟻呀嘿」主要是用Avatarify製作而成，但Avatarify是外國軟件，目前僅得iOS上才能使用，故此內地多個網購平台已經出現收費代為製作「螞蟻呀嘿」的服務，幫助其他網民緊貼潮流，定價從數元（人民幣．下同）至數百元不等，每張圖片單人10元。其中一間網店客服表示，他們主要承接影像剪輯業務，近期因「螞蟻呀嘿」比較火爆，才開始在網上宣傳可收費製作。

不少網民會將自己的照片與喜歡的影視戲劇角色合成放在一起。（網上圖片）

不過，內地傳媒引述律師意見認為，提供照片後付費讓人製作「螞蟻呀嘿」，又或者擅自使用明星的照片，都有一定的法律風險。個人照片可能會被用作非法宣傳或者營銷，乃至內地多處都已經以「刷臉」作為保安用途，個人正面照片或者影片一旦外洩，有可能會被不法分子非法使用。表面上只是委托他人代為制作一個影片，但由於涉及到「換臉」，有可能到最後個人資料會被不法分子通過層層兜售後，被用於借貸、辦理銀行卡等。此外，使用明星照片亦會有機會侵犯他人肖像權，違反民法典相關規定。

（綜合報道）