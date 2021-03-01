廣州工廠老闆街邊排隊被工人挑選：年輕人寧做散工　整日招不到人

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-03-01 10:41

近日，廣州海珠區一段小路上，站滿了招工的製衣廠老闆。他們舉著牌子等著被路過的工人挑選，手上還拿著各種衣服製品給工人參考。當中有老闆接受內媒訪問表示，年輕人寧做散工不做長工，他們幾乎每日都要出來招人，但卻可能整日招不到人。 在現場尋求短工的李先生表示，自己做散工月入過萬元（人民幣，下同），不做長工是因為「想賺錢就上班，不想賺就休息」。

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據廣東電視台報道，廣州鷺江通往康樂的道路上，招工者和工人在街道兩旁，現場面試、議價。這條七八百米長的城中村街道成了製衣業招工場景的縮影。不少招工的製衣廠老闆，拿著各種衣服樣品，舉著牌子等著路過的工人挑選。

老闆李愛蓮說，之前是工廠挑工人，貼個廣告就有人來，現在在路邊等整天都招不到人。年輕人不願入行，入行的人寧做散工不做長工，幾乎每天都要出來招人。

另一間製衣廠的老闆王女士則早上7時半就到街邊招工，她稱以前做成件衣服工資5元，來做工的大有人在，如今要化零為整，按照一條袖子1元，工人一天能賺五六百元，8天卻只招到1人。目前，王女士的工廠還有8000多件衣物需要趕工，但人手仍然短缺。她表示：「我的心情已經麻木了，著急也沒有辦法，去年是只愁貨不愁工人，今年則是只愁工人不愁貨」。

對於這種現象，不少網民給出看法。有人認為的確是年輕人追求自由，更注重勞逸結合，但也有人認為，問題出在工廠的薪水和工時沒有改善：

「可憐的老闆，你們還想說點啥呢？天天攻擊老闆沒有人性，看看像叫花子一樣的老闆，誰才是社會底層？」 「打工比做老闆舒服咯..作為一個老闆的深感無奈」 「製衣沒有五險一金，沒有雙休 還有通宵，我大塘村的，我知道」 「黑工，又不想給錢又要別人長時間工作那種」

（綜合報道）