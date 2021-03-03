江蘇女用漢服照登記結婚　民政局以「沒有先例」拒絕惹議

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-03-03 17:00

近年來愈來愈多民眾重視漢服文化，然而來自江蘇無錫的唐女士日前使用漢服照登記結婚時卻被拒，令她無奈上網吐苦水。對此，無錫市濱湖區民政局回應指，理解民眾喜歡個性化，但是「沒有先例，還需要進一步研究」。

據唐女士提供的照片顯示，她與丈夫穿上了大紅色、繡有蟠龍祥雲圖案的吉服，惟被當局以「比較像藝術照」為由拒絕用其作登記結婚，最後需即場重拍才完成了登記。唐女士在網上大吐苦水，認為不論照片尺寸等要求都符合規範，其他城市也有成功登記的案例。不過民政局工作人員事後解釋，服裝有較多龍騰圖案，此前沒有用過這樣的照片，其作為登記員出於謹慎才建議唐女士他們重新拍照。

據《江蘇省婚姻登記工作規範》相關規定，登記照片不得使用黑白照、婚紗照、劇照、藝術照等，惟沒有明確禁止漢服照。對此民政局工作人員表示，其工作規範的確寫得不是那麼詳盡，他們也在就有關問題展開探討，並詢問了其他城市，得知有些城市的確是辦過類似的案例。他續強調，理解民眾喜歡個性化，但有時候很難把握，他們會在工作中多積累、多探討，後續也會研究是否認可漢服證件照形式。

對於事件，網民反應不一，形成鮮明立場對比。有支持者認為只要衣着得體，不違反公序良俗便可，「況且還是弘揚中國傳統文化」，但也有反對者直言「這算哪門子漢服」，並認為旗袍、中山裝等才是可被接受的「漢服」。

相關新聞：漢服之美｜新人花六位數還原明朝婚禮爆紅 仔細到杯碗也用仿古款（點擊放大觀看）

+ 23 + 23 + 23

（瀟湘晨報）