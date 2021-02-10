漢服之美｜新人花六位數還原明朝婚禮爆紅　仔細到杯碗也用仿古款

撰文： 日本設計小站 最後更新日期： 2021-02-10 07:01

隨著近幾年「國學熱」的升溫，漢服作為漢文化的載體，可謂是徹底出圈了！就說去年的成都螢火蟲漫展走秀的烏龍事件，還有網友們對「漢服源於韓服」說辭的批判，就能看到我們國人對漢服文化有了更多的理解和支持，穿著漢服出街也不再是「奇裝異服」。

而要說最能代表一個國家傳統文化的，必然是婚俗禮服了！身著漢服的中式婚禮早已變成各大婚慶的熱門爆款。

日站君最近發現有一對「大戶人家」的新人，為籌備一場明制婚禮不惜耗時了2年，花費了6位數！只為最細緻的還原我們的漢婚文化，影片發佈在b站後，瞬間登頂熱搜，點擊量突破200萬次！

內地新人還原傳統明制婚禮 點圖看更多婚禮詳情（點圖放大瀏覽）：

+ 23 + 23 + 23

能像靜知時歲一樣的up主這樣能夠支撐大量精力和錢財來辦一場「中式婚禮」的人畢竟是少數，但是這個影片和彈幕中反映出的，是一個信號。那是作為文化大國，我們的文化瑰寶實在是太多，而我們知道和了解的卻依然很少的遺憾。

而只有彌補相應的知識，徹底了解我們自己的文化並普及出去，才是我們真正的文化自信。

【相關圖輯】中國漢服比不上日本和服？成都一場公關災難意外令無數網友改觀（點圖放大瀏覽）：

+ 21 + 21 + 21

【相關圖輯】中國傳統服飾被指源自韓國引爆推特大戰 漢服vs韓服PK賽你愛哪邊（點圖放大瀏覽）：

+ 8 + 8 + 8

【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】