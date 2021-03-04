湖北動物園以狗充狼？　市林業局：狼已老死，看門狗非用於展覽

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-03-04 12:00

湖北咸寧市香吾山動物園，近日被遊客爆出園內一牆上寫有「狼在此」，牆邊的鐵籠內卻是一隻狗。針對「以狗充狼」一事，咸寧市林業局辦公室工作人員昨日（3日）回應稱，經了解，園內狼隻已老死，目前狼舍被用來養看門狗，並非用於展覽。

遊客徐先生稱，動物園的門票為15元人民幣，園內確實有老虎、獅子等動物，但狼舍內沒有飼養狼，只有一隻洛威拿犬。

前述工作人員解釋，香吾山動物園原本有狼，但已年老死亡。目前，動物園經營不善，遊客稀少，由於有人翻院牆，動物園就飼養看門狗看管，該狗平時圈養在狼舍內，並非用於展覽。咸寧市林業局已要求園方將狼舍原先相關的標誌清除。

公開資料顯示，香吾山公園建於1997年，座落湖北咸寧市溫泉白茶村一組，是溫泉城區中心的一座城市綠洲，佔地面積500餘畝。香吾山公園負責人余海洋表示，公園內遊樂場已關閉多年，動物園則長期經營，因為園內動物簽訂的合約涉及糾紛問題，因此動物只能長期在園內飼養。目前，香吾山公園已要求動物園整改。

事件引起網民討論，有人稱「好歹找個狼狗」、「真當城裏人沒見過狼啊」、「狗：狼是沒有，但我是真狗」，又認為園方太敷衍，笑言「還不如放隻哈士奇？哈士奇不發神經的時候還挺像狼」。

（綜合報道）