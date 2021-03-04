廣東貧困少年患癌4年　醫療費難負擔一度放棄治療　母：見步行步

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-03-04 21:02

廣東湛江市14歲少年郭正彬，4年前罹患橫紋肌肉瘤，在治療未結束之際，父親又罹患鼻咽癌，令原本貧困的家庭更雪上加霜。前年，郭正彬病情復發，由於家中難以負擔巨額醫療費，他最終放棄治療，右眼更受臉上腫瘤壓迫而失去視力。 得益於精準扶貧工作，郭正彬去年6月重新接受治療，未來更有機會接受手術。雖然仍未能負擔醫療費用，但郭母王土弟不想再讓兒子錯過治療機會，「我決定先用手上的錢做手術，後續治療只能見一步，行一步」。

郭正彬罹患橫紋肌肉瘤。（新快報）

郭家居住於湛江吳川振文鎮王屋村，王土弟與丈夫靠打散工養家糊口。2017年2月，王土弟發現兒子郭正彬的左鼻側有一個綠豆大小的腫塊，經醫院檢測，最終確診患上橫紋肌肉瘤。由於郭正彬病情屬於早期，愈早治療效果越好，醫生建議他盡快入院接受化療、放療。

為了讓兒子盡快接受治療，王土弟與丈夫出售家中所有物品，又向親戚借10萬元（人民幣，下同）；直至2018年2月，郭正彬順利完成治療。然而，同年5月，郭父確診鼻咽癌，令原本已舉債的家庭陷入水深火熱之中。王土弟透露，兒子治療1年花費將近20萬，輪到為丈夫治病時已難以借錢，令他要斷斷續續接受化療和放療。

後來，丈夫在化療中傷了身體，因而失去勞動能力，王土弟就成為家中唯一的勞動力。直至2019年4月，郭正彬在一次復檢中，發現腫瘤復發並轉移到肺部，惟因家中未能負擔治療費用，王土弟只能帶兒子回家。

幸好，在入戶調查中，郭家成為建檔立卡幫扶對象，駐村幹部更協助他們與醫院搭起救助橋樑。去年6月，王土弟收到廣州中山大學附屬腫瘤醫院來電，表示可為郭正彬提供兩個免費化療的療程，同時為他們申請了助醫機構，有基金會更為郭家發起網絡平台救助，籌到3萬救助款，再加上王土弟斷斷續續借錢，總算能維持治療。

今年1月25日，醫生再通知郭正彬需要做手術，並建議郭家為日後的手術和後續的化療、放療準備20萬。雖然郭家一貧如洗，治療費仍然是一大難題，但王王土弟明言，不想再讓兒子錯過治療機會，未來只能見步行步。

（新快報）