河南婦炒車遭少年扶起送院　拒還足5千墊付醫藥費：我良心過得去

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-03-01 16:52

河南省鄭州市近日發生一宗意外糾紛，一名老婦騎電動自行車時違規行駛並摔倒在路上，路過的2名騎單車的少年見狀立刻將老婦扶了起來，還將老婦送到醫院，少年的家長並先墊付了5千元（人民幣，下同）的醫藥費。 不過老婦不但沒有感激幫助她的人，反倒認為2名少年有連帶責任，只退還約4千元的醫藥費。

鄭州老婦認為少年有連帶責任，拒絕還錢（點圖放大）：

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據內媒報道，將老婦送到醫院的少年小王（化名）及其朋友表示，當時兩人看到騎著電動自行車的老婦在路過水溝蓋時連人帶車的摔倒了，小王和朋友立刻上前將人扶起來。

當時小王也將此事告訴父親，小王父親趕到現場，並和兒子一起將老婦送到醫院。到了醫院後，由於老婦身上的錢不夠，小王父親還自掏腰包墊付5千元醫藥費。沒想到事後老婦卻沒有感謝他們，反而還認為自己會摔倒，小王及其朋友需要負上連帶責任。

警方發出的責任認定書指出，小王不須承擔事故責任。不過老婦知情後卻相當氣憤，她說意外發生後已經退還約4千元的醫藥費，但她認為那些錢都是小王該賠給她的，所以她不打算退還剩下的1千多元。

老婦更堅持小王一家要為事故負責，指如果小王一家沒有一點責任，不會領著她到醫院，小王一家不是好心，小王家長也有關係。老婦稱自己這樣做「良心過得去」。

據內媒記者到當地實地考察並諮詢交警部門，老婦摔倒的地方是一個迴旋處，當時老婦應該靠迴旋處右側行駛，但老婦卻按左行駛，這宗事故老婦應該承擔主要責任。

網民熱議：

「家裡沒有礦敢去扶老人？還墊付醫藥費？」

「沒有良心當然過得去。」

「直接上法院呀，就不能慣著這些為老不尊的人。」

「這樣的事不能姑息，敗壞道德標準，老太太會帶壞風氣。不遵守法律，還治不了她了，先拘留15日，冷靜冷靜再說。」

「所以我真的歡迎建立信用體系。」

（綜合報道）