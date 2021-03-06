中印衝突｜「翻譯戰士」呂天倉大三時參軍　用流利英語與印軍交涉

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-03-06 15:09

中印兩軍部隊去年6月15日在拉達克有主權爭議的加勒萬河谷爆發流血衝突，雙方均有傷亡。2月19日，央視軍事頻道首次披露當時現場畫面，其中，在「衛國戍邊英雄團長」祁發寶右手邊的戰士，用一口流利的英語與祁發寶一同和印軍進行交涉。 據了解，這位作為翻譯的戰士名為呂天倉，是2015級駐煙高校魯東大學法學院的學生，在讀大三時作為在校大學生應徵入伍。呂天倉曾說，「為了祖國，絕不後退半步」。

在央視軍事頻道播出相關畫面後，煙台魯東大學法學院有不少校友都互相詢問，「視頻中那個側臉，好像是咱們的同學」。最終經過聯繫詢問，校友們確認那位翻譯戰士證實魯東大學2015級法學4班的呂天倉。有校友表示，記憶中的青澀少年已經變得成熟擔當。

呂天倉在校時同宿舍的室友李新康憶述，初聞呂天倉當兵的消息時，才發現他已經在暑假接受了一個月的訓練，「大三的一天，得知天倉要參軍了，我問他去哪，他回答說西藏阿里，我知道已經留不住他了，也深深地知道當兵的苦和累，更不用說去西藏駐守了」。

呂天倉的另一名室友潘華南說，「天倉摯愛跑步，享受跑步帶來的酣暢淋漓，從晚上七點能一直跑到夜裡十一點，確實令佩服。有一天，天倉遇見了一個比自己還能跑的女生，去得比他早，走得比他還晚，兩個人全程一直不停地跑。當天倉回宿舍告訴大家時，臉上那震驚的表情，充滿了孩提時代的天真爛漫，惹得大家都想去一睹那位奇女子的風采」。

還有一名呂天倉的室友李洋說，每個男生都有一個當兵夢，當時宿舍的同學都為呂天倉高興，卻又都滿是擔心和牽掛。「大二下學期，我才搞清楚天倉堅持跑步的原因，他說自己如願以償地報名參軍了，以後就不能跟大家一起上課了，過段時間就要出發」。

（煙台日報）