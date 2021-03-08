四川「共享貓咪」每日僅需9.9元　店主稱生意火爆　網民怒斥缺德

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-03-08 19:10

根據《2019中國寵物行業白皮書》數據顯示，2019年全國城鎮養寵（犬貓）主人達6120萬人，當中以貓狗最受大眾歡迎。礙於城市人生活忙碌及居住環境等影響，不少人難以飼養寵物，因而衍生出貓狗Café，讓未能養寵的人都能接觸小動物。 然而，四川成都某購物中心內，近日卻出現多個「共享貓咪」的廣告招牌，更寫有「9.9元帶貓咪回家陪你」等字句。

涉事店舖出售各種品種貓犬，不同品種的貓及幼犬被困在籠內。（紅星新聞）

《紅星新聞》報道，涉事店舖是一間經營寵物售賣的商店，出售各種品種貓犬，數平方米的店舖內放有多個鐵籠，不同品種的貓及幼犬分別被困在籠內。店主表示，店內有10隻共享貓咪，均為約1歲的成年英短貓，從藍貓到金漸層都有，目前店內的共享貓咪已全部租出，有租貓需求的顧客需要排隊等候。

店主介紹，共享貓咪需要支付押金，根據不同種類，金額從1200元（人民幣，下同）到上萬元不等。租客需要提供身份證複印件和正本，家庭地址、家中環境的照片，並簽訂租貓合約，租客必須是居住在成都，且家中沒有其它寵物。

對於頻繁更換生活環境和主人，是否會為貓帶來不好的影響時，店主則稱共享貓咪都是一直服務於每一個家庭，牠們是比較習慣，「只要對貓好，其實貓沒有所謂的是否習慣（頻繁更換生活環境）的問題」。然而，店主指貓咪轉換環境就換糧容易產生應激反應，或有腹瀉問題出現，因此要求租客必須在該店購買貓糧和用品。

事件在網上引起輿論，不少人怒斥經營者缺德，並呼籲有關部門盡快介入調查。

貓是有生命和感情的，牠不是死物。 怎麼把缺德的買賣說得如此理直氣壯？ 賺這種棺材錢？不怕以後早死？ 建議店主共享自己。 貓咪不斷的更換環境會有應激反應的，這個店主為了掙錢都瘋狂到無法用語言形容。

事實上，2017年，深圳某貓舍曾短暫推出「租貓服務」，租貓每天價格39.9元，出租時間以月為單位。據報，該服務推出的初衷是為了滿足能力有限無法長期養貓的愛貓人士。同年，有人提出了「花點時間，每周一貓」的項目策劃，該策劃稱與國內最大、最專業的寵物領養機構合作，月費99元，每周送一隻貓上門。然而，當年的共享貓咪的項目和構想，一經曝光就受到各方斥責，並遭到愛貓人士的抵制。

山東大學動物保護研究中心主任郭鵬教授認為，「共享貓咪」的經營模式會為貓帶來消極和積極兩方面的影響。他指出，單純從環境而言，共享貓咪活動的空間以及與人密切交流的機會增加，新環境會增加牠們對生活的興趣。若貓咪能定期返回原來熟悉的環境當中，或會因此產生一定的適應性，因而對於頻繁更換環境並不在意，就猶如人類出門旅行一樣。

不過，貓對新環境的探索，包括與人建立的關係被不斷干擾與打斷，會令牠們產生挫敗感，因此變得更加倦怠與消極。同時，「共享貓咪」的經營模式沒有辦法避免動物的驚嚇疲勞，以及飼主有意無意對貓咪所產生的心理傷害。

（紅星新聞）