開玩笑互相推攘　貴州男突發冠心病猝死　鄰居被判民事賠償6萬元

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-03-09 12:06

貴州遵義縣男子周某某在與鄰居苟某開玩笑時發生推攘，誰料，期間苟某冠心病發作，突然倒地後死亡，受到驚嚇的周某某未有及時呼救，而是逃回家中。日前，當地檢察院判決指，周某某行為不足以構成犯罪，不予追究刑事責任，但需承擔民事賠償責任，經相關部門調解，周某某賠償死者家屬6萬元（人民幣，下同）。

周某某與苟某開玩笑期間發生推攘，苟某突發冠心病猝死。（視覺中國）

事發於去年2月6日早上，周某某與苟某在當地一間便利店門口相遇後，便開起了玩笑，期間還發生相互推攘的動作。而苟某在此之後突然倒地，見狀後的周某某還對他講「不要裝」，但發現苟某倒在地上一動不動、面色發紫、氣若游絲後，受到驚嚇的周某某才意識到情況不妙，於是逃回家中。待便利店老闆發現後，叫來苟某的家人後，苟某已經死亡。

在家屬了解到，苟某死前曾和周某某開玩笑後，便找到周某某理論，見周某某態度強硬，於是苟某家屬報警處理。在徵得家屬同意後，警方對苟某進行了屍檢。屍檢結果顯示，苟某是因冠心病致循環呼吸衰竭死亡。於是，結合調查掌握的案情，當地警方以周某某涉嫌過失致人死亡將其拘捕。警方表示，作為鄰居，周某某應該知道苟某患有冠心病，在明知的情況下，周某某還與之推攘戲耍，致其病發死亡，而且眼見苟某發病倒地，周某某逃離，有見死不救之嫌，除了承擔民事賠償責任，理應承擔刑事責任。

不過，在審查案件時，遵義縣檢察院認為，周、苟二人雖為鄰居，但周某某並不知道苟某患有冠心病，也不清楚此病的嚴重性，周某某的戲耍推攘行為不足以導致苟某死亡，而受開玩笑刺激導致苟某死亡的誘因僅為5%-10%，因此，遵義縣檢察院認為，周某某的行為不足以構成犯罪，決定不予追究刑責，周某某對此只能承擔民事賠償責任。經過調解，雙方達成由周某某賠償苟某家屬6萬元的協議。

對此，有當地開律師表示，檢察院對此案的認定是正確的，周某某的行為並不構成犯罪，但是，苟某患有冠心病，周某某以不恰當的方式誘使患者發病死亡，理應該承擔賠償責任，如果周某某不以玩笑刺激，苟某或許不會猝死，從公平的角度，周某某也要為自己的玩笑行為埋單。

（澎湃新聞）