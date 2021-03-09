雲南大理「女子躺坐五華樓」宣傳片惹議　網民：難道這是古城風貌

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-03-09 12:47

雲南大理作為內地著名旅遊城市吸引不少遊客，五華樓作為當地地標建築之一，更是遊客必打卡之地。近日，一段「女子躺坐大理五華樓」的宣傳短片在網絡發布，但短片就被網民「大理小昭」質疑到，「大理古城五華樓這樣是想宣傳什麼」。對此，大理市古城保護管理局在官方微博回應指，這是日出視頻宣傳推介圖片，目的是為宣傳古城全景風貌及大理紮染文化。

據網傳視頻片段顯示，在大理地標建築五華樓上，一名身著白色衣服的女子，在映襯著大理古城的美景與日出的晨光中，躺坐在具有紮染工藝的床單上讀著書、飲著咖啡。據了解，這是一段城市宣傳的短片，但就遭到不少網民的質疑：

「五華樓千萬不要成為某間公司的後花園」。 「幾塊紮染就算宣傳大理了嗎」。 「美女在床上如此穿著就是赤裸裸的引誘，難道這些就是古城的風貌？」。 「五華樓代表的是大理，又不是私人客棧」。 「大理的五華樓啥時候這麼商業了哇，商業到不尊重歷史，不尊重文化」。 「那個女的，估計不便宜吧」。

對此，周一（8日），大理市古城保護管理局在官方微博回應指，大理古城五華樓管理使用單位屬大理省級旅遊度假區開發總公司。經向該公司核實，因五華樓是大理古城的地標性建築，為讓遊客更好的留下大理記憶，讓古城旅遊方式融入新的旅遊元素，把大理打造成蜜月之都世界旅拍目的地，嘗試在五華樓規劃旅拍場景，並打造旅拍取景地進行嘗試。該微博截屏所出現圖片為日出視頻宣傳推介圖片，目的是為宣傳古城全景風貌及大理紮染文化。

大理市古城保護管理局稱，現大理省級旅遊度假區開發總公司已與該微博發布者取得聯繫，將該宣傳內容及所要表達的目已告知，誤解已解除。同時本局要求該公司加強商業、旅遊宣傳的管理工作，把輿情防範於未然，充分細緻的做好每個細節工作，杜絕類似事件再次發生。

據了解，大理五華樓作為當地的地標性建築之一，最早修建於唐代，是南詔宴請貴賓的地方。歷經千年滄桑的五華樓，曾多次被焚毀和重建。最後遺存的是明代初年的五華樓，後於文化大革命時期被拆除。今日所見之五華樓建於1998年，是一座高二十多米的四層建築，第一層為台座，上面三層為樓。

（新京報）