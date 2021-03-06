雲南民眾背「礦機包」暴走賺錢　官方指或涉非法傳銷及非法集資

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-03-06 18:04

孭背囊走路就可以賺錢？雲南多地出現不少民眾背著「包你火」或「火包包」的礦機包在街頭行走，通過步數換取虛擬貨幣，再將虛擬貨幣兌換成人民幣，不亦樂乎。 雲南省普洱市政府周四（4日）發布消息指，「包你火」、「火包包」存在涉嫌非法傳銷以及非法集資等違法風險，民眾需提高警惕，遠離這些違法活動。

據普洱市政府網站消息指，近期，雲南省多地都有民眾背著售價為6000元（人民幣，下同）的「包你火」或「火包包」的AI智能廣告礦機，在街上行走。除了購買，也可以進行租借，每人可購買或租借多個包。該款礦機包的結構為，雙肩包面嵌著一塊電子顯示屏，顯示屏上有相關廣告內容，如「包你火」、「火包包」、「XX歡迎您」等，顯示屏的背面是一塊電子集成器，與電子集成器相連接的是一個充電寶（外置充電器）。

據介紹，每個「包你火」、「火包包」礦機包通過手機號碼註冊使用，每個手機號碼只可註冊一個賬戶，註冊後可以進行步數體驗，通過手機記錄步數，每天背包走路獲得積分（即虛擬貨幣），再用所得的虛擬貨幣換取現金。

有早前使用過該款礦機包的用戶表示，一般憑藉1000步就可以獲得價值10元的虛擬貨幣，相關人員將虛擬貨幣在交易區賣掉後，就可以換成10元現金，每日的步數上限是11000步，可換取100元現金。「已經背著它走了十多天了，微信提取了1400元的現金」。該用戶還稱，「這個包是真的好呀，既鍛煉身體又可以賺錢，我們這些老年人背着它走走路就能賺錢，有的老人一次性買了8個，前後各背1個，手裏提兩個。每天走兩趟，就可以提取1000多元。」

但事實上，中國人民銀行等七個部委在2017年9月4日九層發布公告指，「虛擬貨幣」本質上是一種未經批准非法公開融資的行為，涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。 代幣發行融資中使用的代幣或「虛擬貨幣」不由貨幣當局發行，不具有法償性與強制性等貨幣屬性，不具有與貨幣等同的法律地位，不能也不應作為貨幣在市場上流通使用。 任何組織和個人不得非法從事代幣發行融資活動。

網民熱議：

「付費當傻子，有意思」。 「騙子太多，傻子不夠」。 「被喚醒還要靠自覺，己喊話一千遍，天上不可能掉餡餅」。 「廣告方式不錯，合法運營也許有市場」。 「這麼高調的騙子不多見」。

（觀察者網）