29歲抖音吃播網紅「泡泡龍」猝逝　為拍公益片長時間高強度工作

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-03-11 10:59

內地抖音網紅「泡泡龍」（于海龍），於上周五（3月5日）突然去世，年僅29歲，他生前經常發布美食測評影片。有網民於周三（3月10日）發布訃告稱，泡泡龍是在為公安機關拍攝公益反詐騙宣傳影片時，因為長時間高強度工作離世。 吉林通化縣公安局反電信詐騙中心的工作人員事後回應稱，于海龍是正常拍攝，可能是在拍攝完畢回家休息時去世，警方已跟其家人溝通。

「泡泡龍」于海龍是一名美食博主。（網絡圖片）

綜合《澎湃新聞》等內媒報道，于海龍此前因為吃自助餐的影片而意外爆紅，片中他說過最多的一句話就是「給年輕的老闆上一課」，每次吃自助餐時他都能跟好友吃到店主崩潰，因此吸引了大量網民關注，抖音粉絲高達256萬。

于海龍曾曝光體重高達160公斤，且拍片秤體重時，指針幾乎被壓爆轉不動。由於體型過於肥胖，于海龍曾遭受各種非議。不過後來官方嚴禁「大胃王」暴飲暴食的影片，他有一年多時間都正常作息飲食。

網友發布的訃告稱，于海龍一生樂觀正直，工作中兢兢業業。「在拍攝公益反詐騙宣傳視頻中，他字斟句酌，每一個表情和動作都要求精益求精，不滿意就重新拍，一個鏡頭可能要拍攝十幾遍。每天都主動拍到凌晨。」粉絲得知于海龍亦紛紛表示哀悼，「一路走好兄弟」、「下課了兄弟」，也有人提醒大家「注意身體，減減肥、少熬夜」。

于海龍生前曾說，「我以前就是一個送外賣的，現在能得到這些，這麼多人關注我，如果社會有什麼需要的，我能做的的，我肯定全力以赴……」而為了向于海龍致敬，通化縣公安局授予他「反詐宣傳特殊貢獻者」榮譽。

認證為「通化縣公安局反電信詐騙中心」的抖音帳號發布6條反詐騙知識普及影片，片中均有于海龍的身影，他作為演員演繹了多個防詐騙的小故事。

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